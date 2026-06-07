Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE GRAVE

Carro bate em árvore e duas meninas de 14 e 10 anos morrem na BR-365 em MG

Cinco pessoas da mesma família estavam no carro

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
07/06/2026 10:53

compartilhe

SIGA
×
As causas do acidente serão apuradas
As causas do acidente serão apuradas crédito: Reprodução/CBMMG

Duas meninas, de 14 e 10 anos, morreram na manhã deste domingo (7/6) após o carro em que estavam colidir contra uma árvore no km 121 da BR-365, em Jequitaí(MG), no Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do Pelotão de Pirapora e o helicóptero Arcanjo 12, do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), de Montes Claros, foram acionados para o atendimento da ocorrência. No veículo estavam cinco pessoas, todas da mesma família. As duas meninas morreram ainda no local.

Leia Mais

Uma mulher, que estava no banco do carona, foi socorrida pelo Arcanjo 12 e encaminhada ao Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, em Montes Claros. O condutor do automóvel e uma criança de 6 anos foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados para unidades hospitalares da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os corpos serão liberados após a perícia e removidos por uma funerária de plantão. As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bombeiros br365 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay