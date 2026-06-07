Carro bate em árvore e duas meninas de 14 e 10 anos morrem na BR-365 em MG

Duas meninas, de 14 e 10 anos, morreram na manhã deste domingo (7/6) após o carro em que estavam colidir contra uma árvore no km 121 da BR-365, em Jequitaí(MG), no Norte do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do Pelotão de Pirapora e o helicóptero Arcanjo 12, do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), de Montes Claros, foram acionados para o atendimento da ocorrência. No veículo estavam cinco pessoas, todas da mesma família. As duas meninas morreram ainda no local.

Uma mulher, que estava no banco do carona, foi socorrida pelo Arcanjo 12 e encaminhada ao Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, em Montes Claros. O condutor do automóvel e uma criança de 6 anos foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados para unidades hospitalares da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os corpos serão liberados após a perícia e removidos por uma funerária de plantão. As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.