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FATALIDADE

Operário morre ao cair em silo de serragem de fábrica de tijolos em Neves

Vítima de 62 anos trabalhava na parte superior da estrutura e ficou soterrada

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/06/2026 08:28

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Homem cai em silo de serragem e morre durante trabalho em fábrica de tijolos
Homem cai em silo de serragem e morre durante trabalho em fábrica de tijolos crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um trabalhador de 62 anos morreu ao cair dentro de um silo de serragem em uma fábrica de tijolos na madrugada deste domingo (7/6), em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h45, em uma empresa localizada na Rua Francisco Labanca. A vítima, nascida em Teófilo Otoni (MG), realizava atividades na parte superior do silo quando, aparentemente, perdeu o equilíbrio e caiu dentro da estrutura, que possui cerca de sete metros de altura.

Com a queda, o trabalhador ficou imerso na serragem armazenada no local. Guarnições do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os trabalhos de resgate da vítima no interior da estrutura.

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Após a retirada do homem, um médico da Unidade de Suporte Avançado (Samu) constatou a morte ainda no local.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para realizar a perícia e apurar as circunstâncias do acidente.

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O corpo foi liberado após os trabalhos periciais.

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