Operário morre ao cair em silo de serragem de fábrica de tijolos em Neves

Um trabalhador de 62 anos morreu ao cair dentro de um silo de serragem em uma fábrica de tijolos na madrugada deste domingo (7/6), em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h45, em uma empresa localizada na Rua Francisco Labanca. A vítima, nascida em Teófilo Otoni (MG), realizava atividades na parte superior do silo quando, aparentemente, perdeu o equilíbrio e caiu dentro da estrutura, que possui cerca de sete metros de altura.

Com a queda, o trabalhador ficou imerso na serragem armazenada no local. Guarnições do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os trabalhos de resgate da vítima no interior da estrutura.

Após a retirada do homem, um médico da Unidade de Suporte Avançado (Samu) constatou a morte ainda no local.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para realizar a perícia e apurar as circunstâncias do acidente.

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O corpo foi liberado após os trabalhos periciais.