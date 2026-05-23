Operário morre após ser atingido por árvore que ele mesmo cortava
Homem realizava o corte da vegetação sobre um barranco quando sofreu queda de cinco metros e foi atingido pelo tronco
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Um trabalhador de 49 anos morreu esmagado por uma árvore que ele mesmo cortava. O homem caiu do tronco, que também cedeu e o atingiu, no final da manhã deste sábado (23/5), em Pedro Leopoldo, na Grande BH.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente de trabalho ocorreu por volta das 11h, no Bairro Ferreira Tapera, uma região periférica e predominantemente residencial da cidade, cercada por áreas de vegetação densa e terrenos em fase de desenvolvimento urbano.
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A vítima, natural do município mineiro de Formiga, realizava a supressão de uma árvore na beira de um barranco, quando sofreu uma queda de uma altura de 5 metros, sendo depois atingido pelo tronco que caiu por cima dele.
A árvore estava posicionada no topo do terreno que faz parte de um novo loteamento na região. A retirada da vegetação tinha como objetivo abrir espaço para a demarcação dos futuros lotes imobiliários.
Qual a situação encontrada pelos bombeiros?
Ao chegarem, os combatentes encontraram o homem inconsciente, preso sob a estrutura e com intenso sangramento na região do rosto.
Os bombeiros precisaram fazer uso de motosserras para efetuar o corte tático de galhos pesados que bloqueavam o acesso. “Os bombeiros precisaram realizar o corte de alguns galhos da árvore para facilitar o acesso à vítima”, informou o CBMMG.
O atendimento médico inicial foi prestado por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou a avaliação primária e identificou um grave trauma na região cervical da vítima.
Devido à complexidade do quadro clínico, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) com equipe médica também foi mobilizada para o local, porém, após as manobras de socorro, o trabalhador morreu.
A área foi então repassada aos cuidados da perícia técnica da Polícia Civil.
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As autoridades locais reforçaram o alerta sobre os perigos de realizar podas e cortes de grande porte sem o treinamento e os equipamentos de proteção individual adequados, especialmente em terrenos instáveis.
Acidente em Pedro Leopoldo
- Trabalho no loteamento: durante a manhã, o operário de 49 anos iniciou o corte de uma árvore de grande porte situada no topo de um barranco
- Instabilidade da estrutura vegetal: as intervenções de supressão comprometeram a base da árvore, gerando risco iminente de queda
- Queda e esmagamento: o homem caiu de uma altura de cinco metros e foi atingido diretamente pelo tronco da árvore
- Acionamento das equipes de socorro: testemunhas ligaram para os serviços de emergência por volta das 11h deste sábado
- Intervenção tática dos bombeiros: militares de Vespasiano usaram motosserras para cortar os galhos que bloqueavam o resgate
- Avaliação médica e óbito: equipes de suporte básico e avançado do SAMU constataram o trauma cervical severo e confirmaram a morte
- Liberação da área do loteamento: os socorristas repassaram o perímetro aos cuidados dos peritos da Polícia Civil
Diretrizes de prevenção para supressão e poda de árvores
- Avaliação prévia do terreno: vistoria detalhada da estabilidade do solo e inclinação de barrancos antes de qualquer corte
- Equipamentos de proteção individual: utilização obrigatória de capacete, óculos de proteção, luvas grossas e calçados antiderrapantes
- Sistemas de ancoragem segura: fixação do trabalhador por meio de cinturões de segurança e cordas independentes da árvore manipulada
- Isolamento do perímetro operacional: delimitação de uma área de segurança correspondente ao dobro do tamanho da árvore para evitar acidentes com terceiros
- Planejamento da direção da queda: uso de cunhas e cabos de guia para direcionar o tombamento do tronco para o lado oposto ao operador
- Treinamento técnico obrigatório: realização de cursos específicos para operação de motosserras e trabalhos em altura conforme normas regulamentadoras