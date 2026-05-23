Operário morre após ser atingido por árvore que ele mesmo cortava

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um trabalhador de 49 anos morreu esmagado por uma árvore que ele mesmo cortava. O homem caiu do tronco, que também cedeu e o atingiu, no final da manhã deste sábado (23/5), em Pedro Leopoldo, na Grande BH.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente de trabalho ocorreu por volta das 11h, no Bairro Ferreira Tapera, uma região periférica e predominantemente residencial da cidade, cercada por áreas de vegetação densa e terrenos em fase de desenvolvimento urbano.

A vítima, natural do município mineiro de Formiga, realizava a supressão de uma árvore na beira de um barranco, quando sofreu uma queda de uma altura de 5 metros, sendo depois atingido pelo tronco que caiu por cima dele.

A árvore estava posicionada no topo do terreno que faz parte de um novo loteamento na região. A retirada da vegetação tinha como objetivo abrir espaço para a demarcação dos futuros lotes imobiliários.

Qual a situação encontrada pelos bombeiros?

Ao chegarem, os combatentes encontraram o homem inconsciente, preso sob a estrutura e com intenso sangramento na região do rosto.

Os bombeiros precisaram fazer uso de motosserras para efetuar o corte tático de galhos pesados que bloqueavam o acesso. “Os bombeiros precisaram realizar o corte de alguns galhos da árvore para facilitar o acesso à vítima”, informou o CBMMG.

O atendimento médico inicial foi prestado por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou a avaliação primária e identificou um grave trauma na região cervical da vítima.

Devido à complexidade do quadro clínico, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) com equipe médica também foi mobilizada para o local, porém, após as manobras de socorro, o trabalhador morreu.

A área foi então repassada aos cuidados da perícia técnica da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As autoridades locais reforçaram o alerta sobre os perigos de realizar podas e cortes de grande porte sem o treinamento e os equipamentos de proteção individual adequados, especialmente em terrenos instáveis.

Acidente em Pedro Leopoldo

Trabalho no loteamento: durante a manhã, o operário de 49 anos iniciou o corte de uma árvore de grande porte situada no topo de um barranco

durante a manhã, o operário de 49 anos iniciou o corte de uma árvore de grande porte situada no topo de um barranco Instabilidade da estrutura vegetal: as intervenções de supressão comprometeram a base da árvore, gerando risco iminente de queda

as intervenções de supressão comprometeram a base da árvore, gerando risco iminente de queda Queda e esmagamento: o homem caiu de uma altura de cinco metros e foi atingido diretamente pelo tronco da árvore

o homem caiu de uma altura de cinco metros e foi atingido diretamente pelo tronco da árvore Acionamento das equipes de socorro: testemunhas ligaram para os serviços de emergência por volta das 11h deste sábado

testemunhas ligaram para os serviços de emergência por volta das 11h deste sábado Intervenção tática dos bombeiros: militares de Vespasiano usaram motosserras para cortar os galhos que bloqueavam o resgate

militares de Vespasiano usaram motosserras para cortar os galhos que bloqueavam o resgate Avaliação médica e óbito: equipes de suporte básico e avançado do SAMU constataram o trauma cervical severo e confirmaram a morte

equipes de suporte básico e avançado do SAMU constataram o trauma cervical severo e confirmaram a morte Liberação da área do loteamento: os socorristas repassaram o perímetro aos cuidados dos peritos da Polícia Civil

Diretrizes de prevenção para supressão e poda de árvores