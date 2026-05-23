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BOMBA DO PARAGUAI EM MG

Carga de anabolizantes é apreendida escondida em carro na BR-153

Polícia Rodoviária Federal intercepta 299 ampolas vindas do Paraguai em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. Motorista foi preso em flagrante

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
23/05/2026 11:40

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carga de 299 ampolas de anabolizantes foram apreendidas com homem de 31 anos em Monte Alegre de Minas. Material seguia para Goiânia
Carga de 299 ampolas de anabolizantes foi apreendida com homem de 31 anos em Monte Alegre de Minas. Material seguia para Goiânia crédito: PRF

Uma carga de 299 ampolas de anabolizantes foi apreendida e um homem preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa sexta-feira (22/5) no km 56 da BR-153, localizado no município de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro.

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O homem de 31 anos que foi preso era o motorista e único ocupante do veículo. Ele disse aos policiais que comprou os medicamentos no Paraguai e que o destino final da carga ilegal era Goiânia (GO).

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Os medicamentos de procedência estrangeira foram interceptados na Unidade Operacional da PRF em uma importante via de ligação rodoviária no Triângulo Mineiro, que conecta o fluxo de transporte em direção ao Centro-Oeste do país.

“Durante a fiscalização, os policiais abordaram um automóvel e realizaram um procedimento de vistoria detalhado em seu interior. No compartimento do porta-malas e nas proximidades do câmbio de marchas, as equipes localizaram os medicamentos ocultos”, informou a PRF.

Esse tipo de substância é utilizado ilegalmente para o ganho rápido de massa muscular e aumento de desempenho físico, gerando graves riscos à saúde.

No mercado clandestino nacional, dependendo da marca e da dosagem, o valor estimado de cada ampola importada varia entre R$ 50 e R$ 150, o que confere à carga apreendida um valor total estimado de mercado entre R$ 15 mil e R$ 45 mil.

Grande distribuidor ou varejo de anabolizantes?

O quantitativo de 299 ampolas indica que o material estava estruturado para a distribuição em atacado e não para o comércio fracionado de varejo imediato nas ruas.

Em razão do flagrante, o homem foi preso pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, conforme tipificado pelo Artigo 273 do Código Penal Brasileiro.

O motorista detido, o automóvel utilizado e todo o carregamento de anabolizantes estrangeiros foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia.

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A corporação federal ficará responsável pela formalização da prisão em flagrante e pela condução do inquérito para rastrear a origem da mercadoria ilegal.

Riscos e impactos do mercado de fármacos clandestinos

  • Riscos à saúde: os produtos injetáveis fabricados sem controle sanitário podem causar infecções, sobrecarga hepática e problemas cardiovasculares graves
  • Fortalecimento do crime organizado: o contrabando de medicamentos utiliza as mesmas rotas e redes logísticas de outras vertentes criminosas internacionais
  • Estrutura de atacado ilegal: a volumetria das apreensões evidencia a existência de depósitos e redes de distribuição em larga escala voltadas para abastecer academias e comércios urbanos
  • Rigor da tipificação penal: o transporte e a venda de medicamentos sem registro são classificados como crimes hediondos devido ao perigo gerado para a coletividade

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