Carga de anabolizantes é apreendida escondida em carro na BR-153

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma carga de 299 ampolas de anabolizantes foi apreendida e um homem preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa sexta-feira (22/5) no km 56 da BR-153, localizado no município de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro.

O homem de 31 anos que foi preso era o motorista e único ocupante do veículo. Ele disse aos policiais que comprou os medicamentos no Paraguai e que o destino final da carga ilegal era Goiânia (GO).

Os medicamentos de procedência estrangeira foram interceptados na Unidade Operacional da PRF em uma importante via de ligação rodoviária no Triângulo Mineiro, que conecta o fluxo de transporte em direção ao Centro-Oeste do país.

“Durante a fiscalização, os policiais abordaram um automóvel e realizaram um procedimento de vistoria detalhado em seu interior. No compartimento do porta-malas e nas proximidades do câmbio de marchas, as equipes localizaram os medicamentos ocultos”, informou a PRF.

Esse tipo de substância é utilizado ilegalmente para o ganho rápido de massa muscular e aumento de desempenho físico, gerando graves riscos à saúde.

No mercado clandestino nacional, dependendo da marca e da dosagem, o valor estimado de cada ampola importada varia entre R$ 50 e R$ 150, o que confere à carga apreendida um valor total estimado de mercado entre R$ 15 mil e R$ 45 mil.

Grande distribuidor ou varejo de anabolizantes?

O quantitativo de 299 ampolas indica que o material estava estruturado para a distribuição em atacado e não para o comércio fracionado de varejo imediato nas ruas.

Em razão do flagrante, o homem foi preso pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, conforme tipificado pelo Artigo 273 do Código Penal Brasileiro.

O motorista detido, o automóvel utilizado e todo o carregamento de anabolizantes estrangeiros foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia.

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A corporação federal ficará responsável pela formalização da prisão em flagrante e pela condução do inquérito para rastrear a origem da mercadoria ilegal.

Riscos e impactos do mercado de fármacos clandestinos