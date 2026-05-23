Mais da metade de Minas Gerais está sob alerta de chuvas intensas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Mais da metade dos municípios de Minas Gerais está sob alerta de riscos para chuvas intensas emitidos neste sábado (23/5) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os avisos são válidos para todo o domingo (24/5). Confira a lista abaixo.

Os alertas vigentes classificam-se como de grau de severidade de 'Perigo' (nível de aviso climático que antecede o mais crítico alerta) e de 'Perigo Potencial' (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

Na soma de todos os alertas emitidos, a lista de municípios afetados engloba 477 municípios mineiros, o que representa uma parcela expressiva do território estadual, correspondendo a 55,92% do total de 853 municípios de Minas Gerais.

O aviso de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo” abrange diretamente 89 municípios mineiros (10,43% do total de municípios do estado), enquanto as que estão sob perigo potencial têm uma abrangência territorial consideravelmente maior, em um total de 388 municípios (45,49%).

Ambos os avisos climáticos de Chuvas Intensas estão programados para iniciar à 0h do dia 24/5 e têm término previsto para as 23h59min do mesmo dia.

Os riscos potenciais associados ao alerta de “Perigo” envolvem chuvas de até 60 mm/h ou 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h, trazendo risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Já para o alerta de “Perigo Potencial”, os riscos são mais baixos, com previsão de chuva de até 30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h, mantendo o risco atenuado para as mesmas intercorrências.

Quais as regiões sob alertas mais críticos?

O alerta mais severo atinge as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas.

Para o outro alerta, a cobertura geográfica estende-se por parte do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central Mineira e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Como parte do protocolo de segurança para os alertas o INMET recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Adicionalmente, orienta-se desligar, se possível, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, buscando informações complementares com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Municípios em alerta



Perigo de chuvas intensas



89 municípios de Minas Gerais (incluindo cidades localizadas nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste de Minas)

Água Comprida

Albertina

Andradas

Arceburgo

Bandeira do Sul

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Capetinga

Carneirinho

Cássia

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itamogi

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Juruaia

Machado

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Nova Resende

Ouro Fino

Paraisópolis

Passos

Pirajuba

Piranguçu

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pratápolis

Sacramento

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

São Francisco de Sales

São João da Mata

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serrania

Silvianópolis

Tocos do Moji

Toledo

Uberaba

Veríssimo



Perigo Potencial de chuvas intensas

388 municípios de Minas Gerais (incluindo cidades distribuídas pelas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Oeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central Mineira e Metropolitana de Belo Horizonte)

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Rio Doce

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Aracitaba

Arantina

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cássia

Cataguases

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Centralina

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Divinésia

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jesuânia

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lambari

Lamim

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mário Campos

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Medeiros

Mercês

Minduri

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Pains

Paiva

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patrocínio

Paula Cândido

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Queluzito

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Varginha

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sarzedo

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Tiradentes

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Virgínia

Volta Grande

Wenceslau Braz

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Fonte: Inmet