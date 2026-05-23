Mais da metade de Minas Gerais está sob alerta de chuvas intensas
Avisos climáticos de perigo e perigo potencial abrangem mais de 55% dos municípios trazendo riscos de alagamentos, descargas elétricas e ventos
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Mais da metade dos municípios de Minas Gerais está sob alerta de riscos para chuvas intensas emitidos neste sábado (23/5) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os avisos são válidos para todo o domingo (24/5). Confira a lista abaixo.
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Os alertas vigentes classificam-se como de grau de severidade de 'Perigo' (nível de aviso climático que antecede o mais crítico alerta) e de 'Perigo Potencial' (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).
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Na soma de todos os alertas emitidos, a lista de municípios afetados engloba 477 municípios mineiros, o que representa uma parcela expressiva do território estadual, correspondendo a 55,92% do total de 853 municípios de Minas Gerais.
O aviso de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo” abrange diretamente 89 municípios mineiros (10,43% do total de municípios do estado), enquanto as que estão sob perigo potencial têm uma abrangência territorial consideravelmente maior, em um total de 388 municípios (45,49%).
Ambos os avisos climáticos de Chuvas Intensas estão programados para iniciar à 0h do dia 24/5 e têm término previsto para as 23h59min do mesmo dia.
Os riscos potenciais associados ao alerta de “Perigo” envolvem chuvas de até 60 mm/h ou 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h, trazendo risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
Já para o alerta de “Perigo Potencial”, os riscos são mais baixos, com previsão de chuva de até 30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h, mantendo o risco atenuado para as mesmas intercorrências.
Quais as regiões sob alertas mais críticos?
O alerta mais severo atinge as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas.
Para o outro alerta, a cobertura geográfica estende-se por parte do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central Mineira e Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Como parte do protocolo de segurança para os alertas o INMET recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Adicionalmente, orienta-se desligar, se possível, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, buscando informações complementares com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Municípios em alerta
Perigo de chuvas intensas
89 municípios de Minas Gerais (incluindo cidades localizadas nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste de Minas)
Água Comprida
Albertina
Andradas
Arceburgo
Bandeira do Sul
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Campestre
Campina Verde
Campo Florido
Capetinga
Carneirinho
Cássia
Claraval
Comendador Gomes
Conceição das Alagoas
Conceição dos Ouros
Congonhal
Conquista
Consolação
Córrego do Bom Jesus
Delfinópolis
Delta
Divisa Nova
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Extrema
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Gonçalves
Guaranésia
Guaxupé
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Inconfidentes
Ipuiúna
Itamogi
Itapagipe
Itapeva
Itaú de Minas
Iturama
Jacuí
Jacutinga
Juruaia
Machado
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Nova Resende
Ouro Fino
Paraisópolis
Passos
Pirajuba
Piranguçu
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pratápolis
Sacramento
Santa Rita de Caldas
Santa Rita do Sapucaí
São Francisco de Sales
São João da Mata
São Pedro da União
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Paraíso
São Tomás de Aquino
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Serrania
Silvianópolis
Tocos do Moji
Toledo
Uberaba
Veríssimo
Perigo Potencial de chuvas intensas
388 municípios de Minas Gerais (incluindo cidades distribuídas pelas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Oeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central Mineira e Metropolitana de Belo Horizonte)
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alpinópolis
Alterosa
Alto Rio Doce
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Aracitaba
Arantina
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Barbacena
Barroso
Belmiro Braga
Belo Vale
Betim
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Despacho
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Borda da Mata
Botelhos
Brás Pires
Brazópolis
Brumadinho
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Capela Nova
Capetinga
Capinópolis
Capitólio
Caranaíba
Carandaí
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cássia
Cataguases
Catas Altas da Noruega
Caxambu
Centralina
Chácara
Chiador
Cipotânea
Claraval
Cláudio
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Congonhas
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Cristais
Cristiano Otoni
Cristina
Crucilândia
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Divinésia
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores do Indaiá
Dores do Turvo
Doresópolis
Elói Mendes
Entre Rios de Minas
Esmeraldas
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela do Indaiá
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Florestal
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Goianá
Gonçalves
Guapé
Guaranésia
Guarani
Guarará
Guaxupé
Gurinhatã
Heliodora
Ibertioga
Ibiá
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itabirito
Itaguara
Itajubá
Itamarati de Minas
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itaverava
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jeceaba
Jesuânia
Juatuba
Juiz de Fora
Juruaia
Lagoa da Prata
Lagoa Dourada
Lambari
Lamim
Lavras
Leandro Ferreira
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luminárias
Luz
Machado
Madre de Deus de Minas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Mário Campos
Maripá de Minas
Marmelópolis
Martinho Campos
Mateus Leme
Matias Barbosa
Medeiros
Mercês
Minduri
Moeda
Moema
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Lima
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Onça de Pitangui
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Pains
Paiva
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Passos
Patrocínio
Paula Cândido
Pedra do Indaiá
Pedralva
Pedrinópolis
Pedro Teixeira
Pequeri
Pequi
Perdigão
Perdizes
Perdões
Piau
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguçu
Piranguinho
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Bernardes
Queluzito
Resende Costa
Ressaquinha
Ribeirão Vermelho
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Paranaíba
Rio Pomba
Rio Preto
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Romaria
Sacramento
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Juliana
Santana da Vargem
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana dos Montes
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Monte
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São João Nepomuceno
São Joaquim de Bicas
São José da Barra
São José da Varginha
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Sarzedo
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador Firmino
Senador José Bento
Senhora de Oliveira
Senhora dos Remédios
Seritinga
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Serranos
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tapira
Tapiraí
Tiradentes
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Pontas
Tupaciguara
Turvolândia
Ubá
Uberaba
Uberlândia
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Veríssimo
Virgínia
Volta Grande
Wenceslau Braz
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Fonte: Inmet