PM reage a assalto ao carro com a família e atira em suspeito na Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 31 anos foi baleado ao abordar, com uma réplica de revólver, um policial militar e sua família para os roubar, na noite desta quinta-feira (21/5), em Lagoa Santa (MG), na Grande BH. O militar reagiu e o suspeito com longo histórico criminal foi socorrido.

O crime ocorreu, por volta das 22h30, na entrada do município, no semáforo da Avenida das Árvores, na altura da rua do Mercadão Internacional de Lagoa Santa, no Bairro Jardim Ipê.

De acordo com os registros policiais, o autor do crime foi identificado como Davidson Henrique Silva, de 31 anos, conhecido no meio policial pelo apelido de “Deivão”.

Ele é apontado pelas autoridades como uma das lideranças de uma organização criminosa com base nos bairros Jaqueline, Zilah Spósito, Novo Aarão Reis e Tupi, todos situados na região Norte de Belo Horizonte.







Um sargento da Polícia Militar, de 52 anos, estava de folga e dirigia uma caminhonete Toyota Hilux na companhia da mulher e de um filho. Ele reduziu a velocidade e parou o veículo diante do sinal vermelho.

Nesse momento, o suspeito se aproximou a pé, sacou a réplica de arma e a bateu contra o vidro da caminhonete, quebrando-o e ordenando que o motorista e os ocupantes desembarcassem imediatamente.



Como foi a reação do policial?

Mesmo sob a mira da réplica, o motorista percebeu um momento de distração do suspeito e rapidamente sacou sua pistola particular calibre .380.

Ele efetuou disparos na direção do assaltante, que foi atingido na região do abdômen e na mão direita.

Mesmo ferido pelos impactos dos projéteis, o criminoso permaneceu por alguns instantes com o simulacro em punho antes de perder as forças e cair sobre o canteiro central da avenida.

O policial desembarcou, identificou-se formalmente, deu voz de prisão em flagrante ao indivíduo e acionou o suporte via telefone 190.

Unidades da Polícia Militar foram deslocadas rapidamente para prestar apoio. Ao chegarem à cena, os militares confirmaram a natureza do armamento falso e prestaram os primeiros socorros ao ferido, que foi conduzido sob escolta até a Santa Casa de Lagoa Santa, onde foi encaminhado diretamente ao bloco cirúrgico.

Um segundo suspeito, que possuía um mandado de prisão em aberto, conseguiu fugir do local utilizando um veículo de cor escura, possivelmente um Volkswagen T-Cross. O quadro de saúde do criminoso internado permanece estável.

Na ação, as autoridades apreenderam telefones celulares, munições, um bloqueador de sinal de GPS e uma réplica de revólver calibre .38 utilizada no crime. Também foi retida para os procedimentos legais a pistola calibre .380 de propriedade do policial que reagiu ao assalto.

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O uso de um bloqueador de GPS, comumente empregado por quadrilhas especializadas para cortar o sinal de rastreadores de caminhonetes e cargas valiosas, reforça a hipótese de uma atuação especializada.