Policial de folga reage a assalto e mata falso entregador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto na Zona Sul de São Paulo e matou um homem disfarçado de entregador.

A abordagem ocorreu na noite dessa sexta-feira (25/7) na Rua Djalma Pessolato, nas imediações da estação Autódromo, em Interlagos, na zona sul da capital paulista. O motociclista disfarçado de entregador roubou o celular da policial militar enquanto ela estava em um ponto de ônibus.

O suspeito foi atingido pela policial militar ao abordá-la por uma segunda vez, solicitando a senha do celular. Imagem de câmera de segurança do local mostra o homem com uma bag de entregador se aproximando, e a policial militar reagindo.

O homem, de 21 anos, morreu no local e foi constatado que ele portava uma arma falsa. A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 11º DP como roubo, resistência, legítima defesa e morte decorrente de intervenção policial.

A investigação ficará a cargo do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Mudanças na legislação

São Paulo e Rio de Janeiro tentam dificultar o crime do falso entregador. Em São Paulo, uma lei prevê que mochilas de entregadores tenham QR Code e chip para comprovar a relação do entregador com as empresas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na capital carioca, a legislação ainda está em fase de regulamentação e prevê que apenas plataformas autorizadas forneçam as bags.