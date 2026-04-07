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QUASE MORTE

Operário sofre choque de 13,8 mil volts em obra e sobrevive em MG

Homem teve queimaduras graves ao encostar vergalhão na rede elétrica no interior do estado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/04/2026 09:01

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A vítima foi encontrada consciente, mas com múltiplas queimaduras pelo corpo, incluindo lesões de terceiro grau nas mãos e nos pés
A vítima foi encontrada consciente, mas com múltiplas queimaduras pelo corpo, incluindo lesões de terceiro grau nas mãos e nos pés crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um trabalhador de 37 anos ficou gravemente ferido ao sofrer um choque elétrico na tarde dessa segunda-feira (6/4), em uma obra em Uberlândia (MG), no Triângulo.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 16h40, quando a vítima realizava a montagem de ferragem para uma coluna de alvenaria no Bairro Vigilato Pereira. Um vergalhão metálico que ele manuseava encostou na rede elétrica de média tensão, de aproximadamente 13.800 volts.

Devido à altura e ao acesso difícil até o local, os militares utilizaram técnicas de salvamento em altura para retirar o trabalhador com segurança, usando uma maca especial até o pavimento inferior.

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A vítima foi encontrada consciente, mas com múltiplas queimaduras pelo corpo, incluindo lesões de terceiro grau nas mãos e nos pés, além de ferimentos no abdômen, tórax e membros.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos, com oxigenoterapia, acesso venoso e reposição de líquidos, antes de encaminhar o trabalhador em estado grave ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

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Três equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.

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