Vídeo: ônibus do Move atropela motociclista parado em local proibido em BH

Um ônibus do Move colidiu, na manhã desta quinta-feira (23/7), com uma motocicleta estacionada irregularmente na Rua Peçanha, número 62, em frente a um posto de gasolina, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital. O condutor da moto, de 45 anos, estava no local e também foi atingido e encaminhado ao hospital.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), no trecho da via em que ocorreu o acidente é proibido estacionar tanto no lado direito quanto no esquerdo, onde também a parada é irregular.

A regulamentação, conforme a PBH, existe para garantir que os ônibus façam conversão segura entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Rua Peçanha.

Como é possível observar nas imagens, o motociclista estava com a moto parada na faixa da esquerda da rua no momento em que ônibus fez a curva, provocando a colisão.

O veículo do Move, de acordo com a PBH, estava autorizado a trafegar no local.

As equipes da BHTrans e Polícia Militar deram apoio à ocorrência e ao atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motociclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Até o momento, o estado de saúde dele não foi informado.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro