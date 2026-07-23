Garnacho assina com Aston Villa cedido por empréstimo pelo Chelsea

O atacante argentino Alejandro Garnacho vai jogar a temporada 2026/2027 pelo Aston Villa, cedido por empréstimo pelo Chelsea, anunciou o clube de Birmingham nesta quinta-feira (23).

Garnacho é o quarto reforço do Villa na atual janela de transferências, depois das chegadas do suíço Johan Manzambi, do brasileiro João Gomes e do senegalês Modou Kéba Cissé.

No início deste mês, segundo diversos veículos de imprensa, o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, alertou ao atacante argentino de que sua titularidade não estaria garantida em Stamford Bridge.

Contratado no ano passado junto ao Manchester United, jogador de 22 anos deixa o clube londrino após uma primeira temporada abaixo das expectativas, na qual marcou oito gols em 43 jogos entre todas as competições pelos 'Blues'.

Na última terça-feira, o Chelsea confirmou a contratação do atacante Morgan Rogers, que estava no Aston Villa, por 117 milhões de libras esterlinas (R$ 791 milhões na cotação atual).

O Villa vai disputar a próxima edição da Liga dos Campeões após vencer a Liga Europa e terminar em quarto na Premier League.

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