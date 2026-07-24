BH: homem é preso por furto de cabos na Avenida Vilarinho, em Venda Nova
Suspeito foi localizado pela Guarda Municipal após ser identificado por câmeras de segurança, nessa quinta-feira (23/7)
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Um homem foi preso suspeito de furtar cabos de energia de semáforos na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, em Belo Horizonte, na madrugada dessa quinta-feira (23/7).
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Segundo a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, o furto foi flagrado por câmeras do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).
As informações foram repassadas imediatamente ao Centro de Coordenação da Guarda Civil Municipal (CECOGE), que enviou uma equipe ao local.
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Os agentes localizaram o homem, realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão IV (Deplan IV), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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