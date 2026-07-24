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BH: homem é preso por furto de cabos na Avenida Vilarinho, em Venda Nova

Suspeito foi localizado pela Guarda Municipal após ser identificado por câmeras de segurança, nessa quinta-feira (23/7)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/07/2026 09:00 - atualizado em 24/07/2026 09:04

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Câmeras flagram furto de cabos e suspeito acaba preso em BH
Câmeras flagram furto de cabos, e suspeito acaba preso em BH crédito: Guarda Civil Municipal/Reprodução

Um homem foi preso suspeito de furtar cabos de energia de semáforos na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, em Belo Horizonte, na madrugada dessa quinta-feira (23/7).

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Segundo a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, o furto foi flagrado por câmeras do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

As informações foram repassadas imediatamente ao Centro de Coordenação da Guarda Civil Municipal (CECOGE), que enviou uma equipe ao local.

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Os agentes localizaram o homem, realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão IV (Deplan IV), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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Homem é preso por furtar cabos de semáforos na Avenida Vilarinho
Homem é preso por furtar cabos de semáforos na Avenida Vilarinho Guarda Civil Municipal/Reprodução

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