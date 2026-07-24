BH: homem é preso por furto de cabos na Avenida Vilarinho, em Venda Nova

Um homem foi preso suspeito de furtar cabos de energia de semáforos na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, em Belo Horizonte, na madrugada dessa quinta-feira (23/7).

Segundo a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, o furto foi flagrado por câmeras do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

As informações foram repassadas imediatamente ao Centro de Coordenação da Guarda Civil Municipal (CECOGE), que enviou uma equipe ao local.

Os agentes localizaram o homem, realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão IV (Deplan IV), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia