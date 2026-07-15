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PECADO

Dinheiro abençoado: homem ajoelha, 'reza' e furta igreja em MG; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram toda a ação; suspeito de 25 anos, que usa tornozeleira eletrônica, segue foragido

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/07/2026 08:01

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Fé ou encenação? Homem ajoelha para rezar e furta igreja em MG
Fé ou encenação? Homem ajoelha para rezar e furta igreja em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 25 anos é suspeito de furtar o cofre da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, ao fingir que fazia uma oração no interior da instituição religiosa. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

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O crime ocorreu na tarde dessa segunda-feira (13/7). As imagens mostram o suspeito entrando na igreja usando calça preta, camisa azul e boné preto. Em seguida, ele se ajoelha diante de uma imagem religiosa e aparenta rezar por alguns instantes.

Logo depois, porém, o homem olha ao redor, retira um objeto da calça e arromba o cofre de madeira onde eram guardadas as doações dos fiéis.

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Nas imagens, um homem que estava no local percebe a ação e tenta impedir a fuga do suspeito, mas ele consegue desviar da tentativa de abordagem e escapa com o dinheiro.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem 25 anos, faz uso de tornozeleira eletrônica e, até o momento, não foi localizado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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