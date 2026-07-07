Homem furta igreja e consegue fugir ao pular telhados em BH; veja o vídeo

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura um homem, flagrado em imagens registradas por meio de câmeras de segurança, por furtar a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no Bairro Pompeia, na Região Leste de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (7/7).

À 1h47, o homem, por meio de uma abertura na parede, consegue subir no telhado da paróquia. Às 2h15, ele sai com um botijão de gás. O homem entra na igreja de novo às 3h05 e sai com uma lixeira fechada.

A PMMG disse que ele teve livre acesso ao santuário por pelo menos uma hora e meia. Além dos furtos, o homem acabou causando danos no telhado e no forro da igreja, além das portas do salão paroquial.

Outros itens, não especificados e que ainda estavam sendo contabilizados pela igreja até o encerramento da ocorrência, foram furtados.

Depois de localizar o endereço do homem, no Bairro Pompeia, a Polícia Militar de Minas Gerais tentou prendê-lo. No entanto, ele estava situado em um local de difícil acesso, atravessou para residências de vizinhos por meio dos telhados, não sendo alcançado.

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O homem visto nas imagens, a que a reportagem teve acesso, tem diversas passagens policiais por agressão. Somente por furto são 22 registros, segundo informado pela corporação.