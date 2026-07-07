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BAIRRO POMPEIA

Homem furta igreja e consegue fugir ao pular telhados em BH; veja o vídeo

O agora procurado pela Polícia Militar tem diversas passagens por agressão. Somente por furto são 22 registros, segundo informado pela corporação

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
07/07/2026 23:15

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Câmera de segurança registrou imagens do homem entrando na igreja. Mais tarde, em vídeos gravados por populares, ele aparece acessando telhados de vizinhos para fugir da polícia
Câmera de segurança registrou imagens do homem entrando na igreja. Mais tarde, em vídeos gravados por populares, ele aparece acessando telhados de vizinhos para fugir da polícia crédito: Reprodução

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura um homem, flagrado em imagens registradas por meio de câmeras de segurança, por furtar a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no Bairro Pompeia, na Região Leste de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (7/7). 

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À 1h47, o homem, por meio de uma abertura na parede, consegue subir no telhado da paróquia. Às 2h15, ele sai com um botijão de gás. O homem entra na igreja de novo às 3h05 e sai com uma lixeira fechada. 

A PMMG disse que ele teve livre acesso ao santuário por pelo menos uma hora e meia. Além dos furtos, o homem acabou causando danos no telhado e no forro da igreja, além das portas do salão paroquial. 

Outros itens, não especificados e que ainda estavam sendo contabilizados pela igreja até o encerramento da ocorrência, foram furtados. 

Depois de localizar o endereço do homem, no Bairro Pompeia, a Polícia Militar de Minas Gerais tentou prendê-lo. No entanto, ele estava situado em um local de difícil acesso, atravessou para residências de vizinhos por meio dos telhados, não sendo alcançado. 

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O homem visto nas imagens, a que a reportagem teve acesso, tem diversas passagens policiais por agressão. Somente por furto são 22 registros, segundo informado pela corporação. 

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