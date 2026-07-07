Homem furta igreja e consegue fugir ao pular telhados em BH; veja o vídeo
O agora procurado pela Polícia Militar tem diversas passagens por agressão. Somente por furto são 22 registros, segundo informado pela corporação
compartilheSIGA
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura um homem, flagrado em imagens registradas por meio de câmeras de segurança, por furtar a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no Bairro Pompeia, na Região Leste de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (7/7).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
À 1h47, o homem, por meio de uma abertura na parede, consegue subir no telhado da paróquia. Às 2h15, ele sai com um botijão de gás. O homem entra na igreja de novo às 3h05 e sai com uma lixeira fechada.
A PMMG disse que ele teve livre acesso ao santuário por pelo menos uma hora e meia. Além dos furtos, o homem acabou causando danos no telhado e no forro da igreja, além das portas do salão paroquial.
Outros itens, não especificados e que ainda estavam sendo contabilizados pela igreja até o encerramento da ocorrência, foram furtados.
Depois de localizar o endereço do homem, no Bairro Pompeia, a Polícia Militar de Minas Gerais tentou prendê-lo. No entanto, ele estava situado em um local de difícil acesso, atravessou para residências de vizinhos por meio dos telhados, não sendo alcançado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem visto nas imagens, a que a reportagem teve acesso, tem diversas passagens policiais por agressão. Somente por furto são 22 registros, segundo informado pela corporação.