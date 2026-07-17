Vídeo: padre tem veículo furtado em mosteiro de Minas

Uma ação rápida terminou com o furto do veículo de um padre na porta do Mosteiro Carmelo Imaculada Conceição, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem abriu a caminhonete e fugiu em poucos segundos.

O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (14/7), no Bairro São João de Deus. O padre havia deixado o veículo em frente ao mosteiro antes de participar de uma celebração religiosa.

Nas imagens, o suspeito aparece próximo ao veículo antes de cometer o furto. Em seguida, ele arromba a porta do motorista, entra na caminhonete, coloca uma mochila no banco do passageiro e deixa o local.

O furto aconteceu no fim da tarde, enquanto o padre participava da celebração. Após a missa, ao retornar ao local onde havia estacionado, o religioso percebeu que o veículo havia sido levado e chamou a Polícia Militar.

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No interior da caminhonete estavam objetos pessoais do padre e materiais utilizados no trabalho religioso, entre eles o óleo de unção, usado em missas, bênçãos e outros atendimentos da Igreja. De acordo com a polícia, o autor e o veículo não tinham sido encontrados.

