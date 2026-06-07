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Financiador de roubo de veículos em MG é preso no RJ após fugir de presídio

Foragido desde 2022, homem acumulava 40 anos em condenações, usava identidades falsas e tinha ligação com o Comando Vermelho

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JJ
Joubert Júnior
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Repórter
07/06/2026 11:36 - atualizado em 07/06/2026 11:36

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Financiador de roubo de veículos em MG é preso no Rio após fugir de presídio
Financiador de roubo de veículos em MG é preso no Rio após fugir de presídio crédito: Tupi

Um homem de 40 anos apontado como o principal financiador de uma rede de roubo e furto de veículos no Sul de Minas Gerais foi preso nesse sábado (6/6) no bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Foragido desde 2022, ele acumula condenações que somam 40 anos de prisão.

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Após ser investigado em Minas, o suspeito migrou para São Paulo, onde foi preso por roubo, tráfico e clonagem de veículos. Em 2022, escapou de uma penitenciária paulista e se instalou no Rio, onde, segundo as autoridades, vivia com alto padrão e usava pelo menos três identidades falsas. Investigações de inteligência apontam ainda que ele tinha ligação com o Comando Vermelho, que teria fornecido abrigo em comunidades do estado.

O esquema funcionava com o suspeito encomendando caminhonetes de grande porte a criminosos especializados em Poços de Caldas e em outras cidades do Sul de Minas. Ele pagava entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por veículo. Depois dos roubos, os automóveis eram clonados, adulterados e despachados para o Rio. Para dificultar sua identificação, o homem circulava entre estados com documentos falsos.

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A captura foi resultado de ação conjunta da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), da 44ª DP (Inhaúma) e da Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio do Projeto Captura força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Civil do Rio para localizar foragidos de outros estados. Contra ele havia mandados por roubo, tráfico, receptação, porte ilegal de arma, uso de documento falso, adulteração de veículo e resistência.

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