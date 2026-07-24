Irmãos são presos em MG por venderem linha chilena pela internet
Ação da Polícia Civil aconteceu com apoio dos Correios na investigação
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Dois irmãos foram presos em Caeté, na região Central de Minas, por comercializarem linhas chilenas pelo Instagram. Os suspeitos de 18 e 22 anos foram detidos na manhã desta sexta-feira (24/7) enquanto levavam a mercadoria para uma agência dos Correios.
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A Polícia Civil realizou as prisões a partir de uma investigação de uma unidade policial local que descobriu o perfil do instagram com fotos e vídeos de fabricação e remessa do material ilícito.
A investigação apurou com a Central do Correios, no bairro Liberdade, em Belo Horizonte, que diversas entregas de encomendas com as linhas chilenas foram para as cidades de Papagaios, Divinópolis, Passos e Belo Horizonte, o que permitiu rastrear as origens dos pacotes.
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A partir disso, os policiais realizaram ação próxima à residência do principal suspeito e quando ele se juntou ao irmão para realizar as entregas, foi dada voz de prisão.
Em vídeos gravados durante a apreensão, é possível ver diversos rolos de fios cortantes. Também é possível ver pipas de diversos modelos. Um dos pacotes, que foi pego no momento da prisão, tinha como destino final o bairro Betânia, na capital mineira.
A perícia da PC foi acionada para investigar o laboratório que existia na casa do suspeito, onde foi encontrado farto material, além de um cofre com 8 mil reais em espécie, notebook, celulares e um saco pesando mais ou menos 10 kg, cheio de moedas.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos