Irmãos são presos em MG por venderem linha chilena pela internet

Dois irmãos foram presos em Caeté, na região Central de Minas, por comercializarem linhas chilenas pelo Instagram. Os suspeitos de 18 e 22 anos foram detidos na manhã desta sexta-feira (24/7) enquanto levavam a mercadoria para uma agência dos Correios.

A Polícia Civil realizou as prisões a partir de uma investigação de uma unidade policial local que descobriu o perfil do instagram com fotos e vídeos de fabricação e remessa do material ilícito.

A investigação apurou com a Central do Correios, no bairro Liberdade, em Belo Horizonte, que diversas entregas de encomendas com as linhas chilenas foram para as cidades de Papagaios, Divinópolis, Passos e Belo Horizonte, o que permitiu rastrear as origens dos pacotes.

A partir disso, os policiais realizaram ação próxima à residência do principal suspeito e quando ele se juntou ao irmão para realizar as entregas, foi dada voz de prisão.

Em vídeos gravados durante a apreensão, é possível ver diversos rolos de fios cortantes. Também é possível ver pipas de diversos modelos. Um dos pacotes, que foi pego no momento da prisão, tinha como destino final o bairro Betânia, na capital mineira.

A perícia da PC foi acionada para investigar o laboratório que existia na casa do suspeito, onde foi encontrado farto material, além de um cofre com 8 mil reais em espécie, notebook, celulares e um saco pesando mais ou menos 10 kg, cheio de moedas.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos