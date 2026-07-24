Restaurante pega fogo na Avenida Amazonas
Corpo de Bombeiros resgatou uma vítima com queimaduras. Fogo teria iniciado após estouro de um botijão de gás
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Incêndio em um restaurante na região Centro-Sul de Belo Horizonte deixou uma vítima com queimaduras na manhã desta sexta-feira (24/7). O Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 7h para a ocorrência.
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O acidente aconteceu na Avenida Amazonas, 2445, no Bairro Santo Agostinho. Testemunhas relataram que o incêndio iniciou-se após o estouro de um botijão de gás. Uma vítima, que ainda não foi identificada, foi atingida pelo incêndio e sofreu queimaduras.
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O Corpo de Bombeiros não confirmou se apenas uma vítima foi atingida e nem o estado de saúde dela, que foi atendida pelo Samu.
O incêndio foi controlado pela corporação, que segue atuando junto a Polícia Militar e o Samu no local. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para investigação.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos