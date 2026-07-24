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CONSEQUÊNCIA DO ATO

Dois homens são presos por saquear carga de carreta tombada na BR-251

Suspeitos também são investigados por ameaçar bombeiros que socorriam o motorista do caminhão

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/07/2026 06:34 - atualizado em 24/07/2026 07:17

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Homens saquearam carreta tombada e acabaram presos no Norte de MG
Homens saquearam carreta tombada e acabaram presos no Norte de MG crédito: PRF/Reprodução

Dois homens, de 20 e 40 anos, foram presos nessa quinta-feira (23/7) suspeitos de saquear parte da carga de uma carreta que tombou na BR-251, em Grão Mogol, no Norte de Minas.

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A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O acidente com o caminhão ocorreu na manhã de quarta-feira (22/7), no km 379 da rodovia.

Segundo as forças de segurança, as investigações iniciadas após o tombamento permitiram identificar alguns dos envolvidos no saque da carga de eletrodomésticos. Durante as buscas realizadas por equipes de Montes Claros e Grão Mogol, os dois suspeitos foram localizados e presos.

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Além das prisões, os policiais apreenderam dois veículos que, conforme as investigações, foram utilizados para transportar parte da carga furtada.

Ainda de acordo com a PRF e a PM, os homens também foram conduzidos por desacatarem e ameaçarem militares do Corpo de Bombeiros que prestavam atendimento ao motorista da carreta logo após o acidente.

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Os suspeitos, os veículos apreendidos e a ocorrência foram encaminhados à Polícia Civil de Minas Gerais. As investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos no saque da carga.

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