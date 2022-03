Câmeras flagram saque de carga e 15 pessoas são presas

Imagem de câmeras do momento do saque na BR-050

Quinze pessoas foram presas em 48 horas depois de serem flagradas por câmeras de monitoramento saqueando uma carga de mesas e cadeiras de bar na rodovia BR-050. Os objetos eram tirados de uma caminhão que tombou entre Uberlândia e Araguari, no Triângulo Mineiro. Sete veículos ainda foram apreendidos.Na tarde desta terça-feira (28/3), por meio de imagens das câmeras da concessionária responsável pela BR-050, foi verificado o saque acontecendo com pelos menos seis veículos e 11 pessoas.A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e conseguiu deter a maior parte dos envolvidos. Apenas uma pessoa em uma pick-up saiu do local sem detenção, mas o homem já foi identificado.