'Por amor a gente morre ou machuca', mostra mensagem antes de crime

Mensagens trocadas por Lucas e Carlos antes do crime, enviadas pela família à reportagem (foto: Reprodução)

O assassinato de um jovem de 27 anos, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, durante a madrugada desta terça-feira (29/03), praticamente já vinha sendo pensado pelo ex-companheiro dele. Isso porque em mensagens trocadas no aplicativo WhatsApp, dias antes do crime, é possível ver as ameaças que Carlos Alexandre da Silva, de 39 anos, fez ao seu ex, Lucas Santana. Algumas delas, inclusive, bem 'pesadas'.

Lucas tentou rebater por algumas vezes, dizendo inclusive que não era fantoche de ninguém. “Você está ameaçando de me matar faz tempo e tem esperança que eu volte pra você? Acorda pra vida Carlos, não sou fantoche de ninguém”, escreveu o jovem que acabou assassinado no Bairro Cidade Jardim, em frente à sua casa.

“Ou você arruma isso, ou muita gente vai chorar depois, não é ameaças. Sua cabeça está com sombras, é isso, mas eu vou tirar de um jeito e de outro, nem que seja preciso estourar ela. Não é ameaças, é a realidade… Minha cabeça está pedindo só vingança (sic)”, disse ainda o autor do crime, em outras mensagens.

Ou você arruma isso ou muita gente vai chorar, disse Carlos a Lucas (foto: Enviado pela família)

Carlos disse que 'minha cabeça está pedindo só vingança' (foto: Enviado pela família)

Mãe clama por justiça



“Eu quero justiça, não quero que fique por isso não. E também não é problema psicológico como o hospital falou não, é ruindade dele mesmo. Faz um mês que o Lucas separou dele e ele não aceitou, ficou indo lá ameaçar, mandava ameaça no meu celular, no celular do Lucas. Sábado ele esteve lá e ameaçou de matar nós todos. Se entrasse na frente, ele disse que eu ia ver o Lucas esticado, morto”, contou a mãe.



Segundo a mãe, Lucas foi surpreendido pelo ex-companheiro Carlos Alexandre da Silva, de 39 anos, que estava escondido aguardando a chegada do rapaz em casa, que estava saindo do trabalho. Quando os policiais chegaram, a vítima tinha várias perfurações causadas por faca e foi socorrido pelo Samu. Mas, não aguentou e morreu no hospital. O ex, acusado do crime, também tentou tirar a própria vida e foi levado ao hospital, depois à delegacia.

