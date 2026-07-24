Pânico em Contagem: motoqueiros abrem fogo em ponto de ônibus

Um homem de 25 anos e uma mulher de 48 ficaram feridos em um ataque a tiros na noite dessa quinta-feira (23/7), no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e o helicóptero Pégasus na tentativa de localizar os suspeitos.

Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 21h10, na Avenida João Gomes Cardoso. Militares que estavam próximos ao local foram informados de que um homem havia sido baleado.

Ao chegarem, os policiais encontraram uma motocicleta vermelha caída na via e diversas pessoas correndo em várias direções. Um homem ferido, com sangramento em várias partes do corpo, correu até a viatura e foi socorrido por um sargento para a Upa Ressaca.

Aos militares, a vítima contou que estava em um ponto de ônibus com alguns amigos quando uma motocicleta vermelha, ocupada por dois homens, se aproximou. Os suspeitos desceram armados e efetuaram diversos disparos contra o grupo.

O jovem tentou fugir, mas foi atingido no glúteo, na perna, no joelho direito e no tornozelo esquerdo. Após atendimento inicial, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem.

A segunda vítima, uma mulher de 48 anos, relatou que passava pela avenida quando ouviu os tiros e começou a correr. Ela foi atingida no braço direito. Segundo a equipe médica, o projétil atravessou o braço e ficou alojado no tórax. Após atendimento na Upa Ressaca, ela também foi transferida para o Hospital Municipal de Contagem.

Pouco depois do ataque, a PM recebeu a informação de que um dos suspeitos teria pulado o muro de uma residência em uma avenida paralela e estava escondido em um galinheiro.

Diante da denúncia, foi montada uma operação com apoio do helicóptero Pégasus e de diversas viaturas para cercar a região. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi localizado. A perícia da Polícia Civil recolheu dez estojos de munição calibre 9 mm no local.

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A motocicleta utilizada no crime foi apreendida. Conforme a PM, o veículo circulava com uma placa adulterada e havia sido furtado em 17 de janeiro. A motivação do ataque ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil. As buscas pelos autores continuam.