Tiroteio, gritaria e confusão: vídeo mostra população correndo em Minas

Dois homens, de 23 e 30 anos, foram baleados depois de uma discussão terminar em troca de tiros entre os dois nessa quarta-feira (22/7), no Bairro Cais, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas.

Segundo a Polícia Militar, os dois envolvidos relataram que estavam na rua quando iniciaram uma discussão motivada por desavenças anteriores. Durante o desentendimento, ambos sacaram armas de fogo e efetuaram disparos um contra o outro.

O jovem de 23 anos foi atingido por seis tiros e sofreu múltiplos ferimentos. Já o homem de 30 anos foi baleado na região do abdômen e, devido à gravidade do estado de saúde, precisou ser transferido para um hospital de outro município.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos de coletas de provas. As circunstâncias da ocorrência e a motivação do conflito serão investigadas.

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Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento do tiroteio. Nas imagens, é possível ver moradores correndo e gritando em desespero ao ouvirem a sequência de disparos.