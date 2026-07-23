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DISCUSSÃO ACABA MAL

Tiroteio, gritaria e confusão: vídeo mostra população correndo em Minas

Homens de 23 e 30 anos ficaram feridos após discussão terminar em troca de tiros na cidade de João Pinheiro, no Noroeste do estado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/07/2026 09:21

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O jovem de 23 anos foi atingido por seis tiros e sofreu múltiplos ferimentos. Já o homem de 30 anos foi baleado na região do abdômen
O jovem de 23 anos foi atingido por seis tiros e sofreu múltiplos ferimentos. Já o homem de 30 anos foi baleado na região do abdômen crédito: Redes Sociais/Reprodução

Dois homens, de 23 e 30 anos, foram baleados depois de uma discussão terminar em troca de tiros entre os dois nessa quarta-feira (22/7), no Bairro Cais, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas.

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Segundo a Polícia Militar, os dois envolvidos relataram que estavam na rua quando iniciaram uma discussão motivada por desavenças anteriores. Durante o desentendimento, ambos sacaram armas de fogo e efetuaram disparos um contra o outro.

O jovem de 23 anos foi atingido por seis tiros e sofreu múltiplos ferimentos. Já o homem de 30 anos foi baleado na região do abdômen e, devido à gravidade do estado de saúde, precisou ser transferido para um hospital de outro município.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos de coletas de provas. As circunstâncias da ocorrência e a motivação do conflito serão investigadas.

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Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento do tiroteio. Nas imagens, é possível ver moradores correndo e gritando em desespero ao ouvirem a sequência de disparos.

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