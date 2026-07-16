O que acontece com a cocaína apreendida pela polícia após a perícia

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O caso do avião que fez um pouso forçado em Goiás transportando cerca de 300 quilos de cocaína levantou uma dúvida comum: qual o destino de drogas apreendidas em operações policiais? A resposta envolve um processo rigoroso, que vai da perícia ao armazenamento seguro, culminando na destruição do entorpecente sob autorização judicial. Todo o procedimento é desenhado para garantir a integridade da prova no processo criminal.

Após a apreensão, a substância ilícita passa por diversas etapas controladas. O objetivo é assegurar que o material coletado sirva como prova robusta contra os envolvidos no crime, ao mesmo tempo em que se garante sua correta eliminação para que não retorne à circulação. Esse caminho é determinado pela Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) e seguido por todas as forças de segurança do país.

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Para onde vai a cocaína apreendida pela polícia?

Após ser recolhida, a droga é encaminhada para a delegacia, onde é pesada e registrada. Em seguida, uma amostra é enviada para a perícia criminal para a elaboração de um laudo definitivo. O restante fica guardado em um local seguro até que a Justiça autorize sua destruição.

Quais são as etapas até a destruição?

O procedimento para a inutilização de entorpecentes segue um protocolo rígido, que pode ser dividido em seis fases principais para garantir a legalidade e a transparência de todo o processo.

Registro da ocorrência: a polícia formaliza a apreensão por meio de um boletim de ocorrência, detalhando a quantidade, o local e as circunstâncias em que a droga foi encontrada; Laudo de constatação: peritos criminais realizam um laudo preliminar para confirmar que a substância é de fato um entorpecente. Esse documento é essencial para justificar a prisão em flagrante; Guarda da prova: o material apreendido é lacrado, identificado e armazenado em um depósito seguro da polícia, onde permanece como prova do crime; Comunicação à Justiça: a autoridade policial comunica a apreensão ao juiz competente, em prazo estabelecido por lei, solicitando autorização para destruir a droga; Autorização judicial: o juiz, após ouvir o Ministério Público, determina a destruição do entorpecente. Uma pequena amostra, no entanto, é preservada para servir como contraprova durante o processo judicial; Incineração: a destruição é geralmente feita por incineração em fornos industriais de alta temperatura. O ato é acompanhado por um representante do Ministério Público e por uma autoridade sanitária, que garantem que todo o material foi destruído corretamente.

Por que uma amostra da droga é guardada?

Uma pequena parte do entorpecente é preservada para funcionar como contraprova. Essa amostra fica disponível para eventuais novas análises que possam ser solicitadas pela defesa dos réus ou pelo próprio juiz ao longo do processo criminal, garantindo o direito à ampla defesa e a materialidade do crime.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.