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TIROTEIO

Homem é baleado por policial durante perseguição em BH

Suspeito foi levado ao João XXIII; o caso aconteceu no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul da capital, nessa terça-feira (21/7)

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
22/07/2026 11:49 - atualizado em 22/07/2026 12:16

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Militar efetuou disparos após fuga do suspeito, que se rendeu após ser atingido
O caso aconteceu no Bairro Santa Lúcia crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press.

Um homem de 23 anos foi baleado por um policial militar nessa terça-feira (21/7), durante uma perseguição. Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em BH, com ferimentos no tórax e na perna esquerda. O caso aconteceu no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul da capital.

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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), um membro da corporação, que estava a caminho do 22° Batalhão, ouviu o barulho de disparos antes de avistar o homem correndo armado pela rua.

O militar então desceu do carro e ordenou que ele largasse a arma. Com a desobediência do homem, efetuou os disparos.

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Ao ser atingido, o homem deitou no chão, soltou a arma e se rendeu. Em seguida, foi socorrido por uma ambulância e levado ao hospital, onde permanece internado.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele relatou que estava sentado próximo a um lava-jato, quando um motociclista atirou em sua direção. Ao se deparar com os disparos, pegou uma arma e revidou.

Após os tiros, correu pela Rua Cornélio Pinto Coelho, onde foi avistado pelo policial militar, até ser alvejado.

Outros três homens se esconderam em um posto de saúde, sendo que um deles estava ferido. Uma médica que atua no local acionou a corporação, e eles foram levados à delegacia.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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