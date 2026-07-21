Ação conjunta mira organização criminosa que atua em Minas Gerais
Alvos da operação, denominada "Murus", atuavam em um esquema de distribuição de drogas de grandes proporções no Triângulo Mineiro
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Uma ação conjunta deflagrada nesta terça-feira (21/7), envolvendo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), mirou uma organização criminosa que distribuía drogas no Triângulo Mineiro. Durante a operação, denominada "Murus", os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.
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De acordo com o MPMG, a organização criminosa tinha estrutura logística estabelecida e operava um esquema de grandes proporções na região. Da parte do órgão, a ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
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Ainda segundo o Ministério Público, o avanço das investigações e a análise dos elementos informativos colhidos anteriormente permitiram que o Poder Judiciário deferisse novas medidas cautelares, que acabam de der cumpridas pelos agentes.
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A denominação "Murus" remete a "muralha", em alusão à chamada Muralha do Triângulo Mineiro, cuja investigação de inteligência permitiu o aprofundamento das ações de combate à organização criminosa que, agora, foi alvo da operação.