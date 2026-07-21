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Vídeo: suspeito de matar a namorada teria levado objetos dela após o crime

Vizinhos disseram que o namorado passou os últimos dias no apartamento da vítima: ele já confessou o crime

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Estado de Minas
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Repórter
21/07/2026 21:50

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O suspeito foi colocado em uma viatura da Polícia Civil
O suspeito se entregou na sede do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Belo Horizonte crédito: Pedro Corsini/TV Alterosa

André Junior Silva de Carvalho, de 24 anos, que confessou ter assassinado a namorada, Stifanie Ribeiro Firmino Silva, de 35, dentro do apartamento dela, no Bairro Camargos, Região Noroeste de Belo Horizonte, deixou a cena do crime levando duas malas após o ato. Câmeras de monitoramento registraram quando o homem saiu do imóvel carregando os volumes: assista!

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As imagens indicam que o suspeito pode ter roubado objetos da vítima depois de cometer o crime. As imagens das câmeras do condomínio serão verificadas durante a investigação e poderão ajudar a esclarecer a dinâmica e as causas do assassinato.

De acordo com relatos prestados pelos moradores à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), antes de sair com as malas, André havia passado os últimos dias na casa da vítima. Vizinhos relataram que ela havia deixado de enviar áudios em aplicativos de mensagens e se manifestava apenas por textos, o que causou suspeitas.

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Stifanie foi encontrada já sem vida dentro do apartamento por um vizinho, na tarde desta segunda-feira (20/7). Ele entrou no imóvel depois de sentir um odor muito forte e se deparou com o corpo já em estado de decomposição.

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Depois que o corpo da vítima foi encontrado, o homem se apresentou ao Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Minas Gerais, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste da capital mineira, e confessou o crime. Ele está preso desde então. 

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