Vídeo: homem é preso após se masturbar em carro de aplicativo em MG

Um jovem de 23 anos foi preso por importunação sexual após ser flagrado pelo motorista de aplicativo se masturbando durante a corrida. O caso aconteceu no sábado (18/7), no Bairro Porto Alegre, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas e começou a repercutir após as imagens registradas pela câmera do veículo circular nas redes sociais.



De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), mesmo após os pedidos do motorista para que interrompesse a conduta, ele continuou com o ato.

O motorista de aplicativo Otávio Augusto aceitou a corrida por volta das 16h. O pedido foi feito por uma mulher. Contudo, quando chegou ao local, um homem entrou no veículo. Cumprimentei ele normalmente e seguimos viagem. Parecia ser uma pessoa tranquila, relatou.

A situação mudou quando eles já estavam chegando ao destino. O motorista virou para confirmar a forma de pagamento e flagrou o rapaz se masturbando. "Na hora, pedi para parar e mandei que descesse do veículo, mas ele me ignorou", afirmou.

Mesmo com os pedidos do motorista, o passageiro se recusou a deixar o carro. Ele, então, desceu do veículo e com um pedaço de madeira retirou o passageiro do carro.

"Fui cutucando ele para fora até conseguir que saísse. Assim que desceu, ele correu para dentro da casa", disse.



Suspeito voltou e chutou o carro



Otávio permaneceu no local para registrar a ocorrência no próprio aplicativo antes de acionar a Polícia Militar. Nesse momento, segundo ele, o suspeito saiu da residência.

Ele pediu várias vezes para eu ir embora, disse que eu não podia ficar ali e, antes de voltar para dentro de casa, chutou a porta do meu carro, relatou.



Logo depois, o motorista pediu ajuda em um grupo de motoristas por aplicativo do município. Em poucos minutos, outros condutores chegaram ao endereço para prestar apoio.

A mãe do jovem estava na casa. Ela saiu para entender o que havia acontecido e, diante da situação, afirmou que o filho tinha diagnóstico de problemas mentais.

No entanto, segundo Otávio Augusto, ela não apresentou nenhum documento que comprovasse a informação.



Só após conversar com a mãe, o motorista acionou a Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante por importunação sexual e levado para a delegacia. Conforme a PM, essa não seria a primeira vez que o mesmo homem apresentaria esse tipo de comportamento durante corridas por aplicativo.



A importunação sexual é crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. A legislação estabelece pena de um a cinco anos de reclusão para quem pratica ato libidinoso sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros.

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*Heloisa Benicio especial para o EM