Família faz vaquinha para trazer corpo de chef mineiro achado em Londres

A família do chef de cozinha mineiro Dener Marcos Guieiro, de 28 anos, iniciou uma campanha de arrecadação para custear o traslado do corpo de Londres para o Brasil. Natural de Belo Horizonte, o cozinheiro foi encontrado morto no último sábado (18/7) às 18h, após permanecer desaparecido desde 4 de julho.

Sem condições financeiras de arcar com as despesas do processo de repatriação, os familiares recorreram à solidariedade por meio de uma vaquinha virtual. A causa da morte não foi divulgada a pedido da família.

Na página da campanha, a irmã gêmea de Dener, Ana Luiza Guieiro, relata que a notícia da morte trouxe, além do luto, um desafio financeiro inesperado. Segundo ela, o objetivo é permitir que o chef seja sepultado no Brasil, próximo da família.

"Além da dor imensurável da perda, enfrentamos um desafio que está além das nossas condições financeiras: trazer seu corpo de volta ao Brasil para que possamos nos despedir com dignidade e permitir que ele descanse ao lado de quem sempre o amou", escreveu.

Ela também pede que, caso as pessoas não possam contribuir financeiramente, compartilhem a campanha para ampliar o alcance da arrecadação.

"Cada contribuição, independentemente do valor, nos aproxima desse último gesto de amor. Se você não puder ajudar financeiramente, compartilhar esta campanha também fará uma enorme diferença".

Em entrevista, a irmã afirmou que a família enfrenta dificuldades para reunir os recursos necessários para o traslado internacional, que envolve uma série de procedimentos legais e custos elevados.

"Agora eu preciso de ajuda para trazer o corpo e resolver toda a documentação porque a minha família não tem condição alguma. Então, eu preciso de ajuda", disse.

Corpo foi encontrado após quase duas semanas de buscas

Dener morava e trabalhava como chef de cozinha em Londres. O desaparecimento foi comunicado à Polícia Metropolitana em 4 de julho, dando início às buscas.

Em nota, a Polícia Metropolitana de Londres informou que agentes localizaram o corpo em uma área de floresta.

"A polícia esteve em uma área de floresta perto da Wick Road, Hackney, no sábado, 18 de julho, como parte de uma busca por uma pessoa desaparecida. Infelizmente, um homem na casa dos 20 anos foi encontrado pelos oficiais e declarado morto no local. Os familiares do homem foram informados. A morte dele está sendo tratada como inesperada, mas não suspeita", informou um porta-voz da corporação.

A polícia também confirmou que Dener havia sido registrado como desaparecido em 4 de julho e que, seguindo o procedimento padrão da instituição, a Diretoria de Padrões Profissionais foi comunicada sobre o caso.

Dias de angústia

Antes da confirmação da morte, a família vivia dias de incerteza. Em uma entrevista anterior, Ana Luiza contou que os dois mantinham contato frequente e estranhou quando ele deixou de responder às mensagens e ligações.

As buscas mobilizaram familiares, amigos e a comunidade brasileira em Londres, que compartilharam fotos e informações nas redes sociais na tentativa de localizar o chef.

Com a confirmação da morte, a prioridade da família passou a ser o retorno do corpo ao Brasil para que parentes e amigos possam realizar a despedida.

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A campanha de arrecadação permanece disponível na plataforma Vakinha, onde os familiares pedem apoio para viabilizar a repatriação e o sepultamento de Dener em Minas Gerais.