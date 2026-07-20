Um roteiro real por Londres: visite os palácios do Príncipe Harry

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A recente visita do Príncipe Harry ao Reino Unido para eventos do Invictus Games em julho de 2026, marcada por uma reaproximação com o Rei Charles III, reacendeu a curiosidade sobre os locais que marcaram sua vida. Para quem planeja uma viagem a Londres, o momento é ideal para mergulhar na história da monarquia e conhecer de perto as residências oficiais que servem de cenário para a realeza.

Quais palácios da realeza visitar em Londres?

Explorar as residências da monarquia britânica é um dos passeios mais procurados na capital inglesa. Vários desses locais históricos são abertos ao público em determinadas épocas do ano, oferecendo uma visão única da vida, da arte e da história que moldaram o Reino Unido. Abaixo, listamos os principais pontos para incluir no seu roteiro.

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Palácio de Buckingham

O Palácio de Buckingham é a residência oficial e principal local de trabalho do monarca do Reino Unido em Londres. O local é famoso por sediar eventos de estado, recepções reais e, claro, pela icônica cerimônia da Troca da Guarda, que atrai multidões diariamente.

A visitação interna às Salas de Estado geralmente acontece durante o verão, de julho a setembro, quando o rei não está em residência. É uma oportunidade para ver de perto salões luxuosos, obras de arte da Coleção Real e os jardins. A Troca da Guarda ocorre em dias selecionados, e o calendário oficial deve ser consultado com antecedência.

Palácio de Kensington

Este palácio tem uma forte ligação com o Príncipe Harry, pois foi sua casa oficial em Londres junto com Meghan Markle, antes de se mudarem para os Estados Unidos em 2020. O local também foi a residência de sua mãe, a Princesa Diana, e está associado ao Príncipe e à Princesa de Gales, William e Catherine.

Os visitantes podem explorar os apartamentos de estado do Rei e da Rainha e exposições temporárias sobre a história da realeza. Os jardins do palácio são outro destaque, especialmente o Sunken Garden, onde foi inaugurada uma estátua em homenagem à Princesa Diana.

Castelo de Windsor

Localizado nos arredores de Londres, o Castelo de Windsor é o mais antigo e maior castelo ocupado do mundo. Foi neste local que o Príncipe Harry e Meghan Markle se casaram em 2018, na Capela de São Jorge, um dos mais belos exemplos da arquitetura gótica na Inglaterra.

O castelo funciona como uma das residências oficiais do monarca e está aberto para visitação durante quase todo o ano. Entre as principais atrações estão:

Os Apartamentos de Estado, ricamente decorados.

A Capela de São Jorge, local de casamentos e sepultamentos reais.

A Casa de Bonecas da Rainha Mary, uma miniatura perfeita de uma casa aristocrática.

Torre de Londres

Embora não seja uma residência real atual, a Torre de Londres é um palácio e fortaleza histórica fundamental na história britânica. Fundada após a conquista normanda de 1066, já serviu como palácio, prisão e local de execução, guardando segredos de figuras como Ana Bolena.

Hoje, a principal atração da Torre de Londres é a exibição das Joias da Coroa, uma coleção deslumbrante de coroas, cetros e orbes usados nas coroações. Os passeios guiados pelos Yeoman Warders, conhecidos como Beefeaters, são famosos por contar as histórias sombrias e fascinantes do local.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.