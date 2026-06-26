Rei Charles III não residirá no Palácio de Buckingham, apesar de reforma

O rei Charles III não residirá no Palácio de Buckingham, apesar do custo de 470 milhões de dólares (2,4 bilhões de reais) para a reforma deste icônico marco da monarquia britânica.

O Palácio de Buckingham, no centro de Londres, é a residência oficial dos monarcas britânicos desde 1837, quando a rainha Victoria ocupava o trono.

A história do edifício, com seus 755 cômodos, está intrinsecamente ligada à família real. Foi lá que a rainha Elizabeth II deu à luz seu filho Charles, em novembro de 1948.

Mas agora um capítulo se encerra.

Charles III e sua esposa Camilla anunciaram que não viverão lá e permanecerão em Clarence House, a cerca de um quilômetro do Palácio de Buckingham. Os monarcas residem lá desde o casamento, em 2005.

"O rei e a rainha não farão do Palácio de Buckingham sua residência pessoal", anunciaram os porta-vozes dos monarcas em um comunicado na noite de quinta-feira. Apesar de tudo, Charles "sente grande afeição" por Buckingham, acrescentaram.

- "Centro operacional" -

O monarca deseja que o palácio "permaneça sendo o núcleo cerimonial da vida real" e ofereça maior acesso ao público, para que continue sendo "o centro operacional" da monarquia.

No entanto, a decisão de Charles e Camilla não foi bem recebida por alguns.

"Por que investir em uma reforma maciça com o dinheiro do contribuinte britânico se, no final, a família real não pretende usá-lo como residência oficial?", questiona o analista da realeza Ed Owens.

O palácio passa por uma reforma de 369 milhões de libras com duração de 10 anos, para reduzir os riscos de incêndio e inundação. A conclusão das obras está prevista para março de 2027.

Após a conclusão da reforma, "esperava-se que o Palácio de Buckingham se tornasse a principal residência londrina do rei e da rainha", observa Owens.

"O fato de eles não morarem lá é difícil de justificar", acrescenta.

- "Casa vazia" -

Owens não é o único a expressar surpresa.

"Muito dinheiro por uma casa vazia", estampa a manchete do The Mirror. "Um palácio indigno de um rei", escreve o Daily Express em sua primeira página.

O príncipe herdeiro William e sua família também podem nunca se mudar para Buckingham.

William, juntamente com sua esposa Catherine e seus três filhos, mudou-se no ano passado para uma nova propriedade, Forest Lodge, em Windsor, a oeste de Londres.

O jornal The Sun afirmou na época que esta mansão seria seu "lar para sempre", insinuando que eles jamais se instalariam em Buckingham.

O Palácio de Buckingham é apenas uma das muitas propriedades usadas pela família real, sejam elas privadas ou pertencentes à monarquia.

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