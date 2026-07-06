Príncipe Harry visita o Reino Unido em meio a tensão com família real

O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, chegou nesta segunda-feira (6) a Londres, para uma visita envolta em incertezas, em meio à tensão com a família real.

Entre as perguntas que a imprensa britânica fazia hoje sobre a visita do príncipe estão seu local de hospedagem e se a mulher e os dois filhos do casal se juntarão a eles.

O duque de Sussex passará vários dias em Londres, como parte dos preparativos do Invictus Games, previsto para 2027, em Birmingham. O evento esportivo internacional foi criado por Harry para ex-combatentes feridos ou doentes.

A princípio, Harry, 41, teria a companhia de sua mulher e filhos, em sua primeira visita em família ao Reino Unido desde 2022. Mas desde que a viagem foi anunciada, em meados de junho, sua organização gerou grande polêmica, com dúvidas sobre a segurança, a hospedagem e a agenda de Harry e de sua família.

- Informações contraditórias -

Essa situação resultou hoje em informações contraditórias tanto do Palácio de Buckingham quanto do entorno do príncipe. Citando uma fonte do entorno de Harry, vários veículos britânicos informaram hoje que o príncipe se hospedaria no Palácio de Buckingham. Menos de duas horas depois, no entanto, os mesmos veículos publicaram um desmentido do palácio.

No fim de junho, uma fonte havia indicado que o príncipe e sua família se hospedariam em uma residência real durante parte da viagem.

A polêmica acontece dois dias após uma pessoa próxima a Harry ter confirmado à AFP que ele acabaria viajando sozinho para a capital britânica, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de que Meghan e seus filhos se reunissem com ele posteriormente em outra cidade. A imprensa britânica especulou sobre um possível encontro entre o rei Charles III e seus netos.

Harry, que vive nos Estados Unidos desde 2020, após romper com a família real, estava insatisfeito com a recusa das autoridades em conceder proteção policial a ele e à sua família. "O duque passou a última semana organizando medidas de segurança alternativas. Assim que elas ficaram prontas, ele pôde aceitar formalmente, no fim de semana, a oferta de acomodação", explicou hoje seu porta-voz.

- Proteção policial -

Desde que deixaram a família real, Harry e Meghan perderam a proteção policial permanente financiada pelos contribuintes britânicos, e suas necessidades de segurança passaram a ser avaliadas caso a caso. O príncipe contestou essa política na Justiça, mas não teve sucesso.

A visita coincide com a divulgação, prevista para amanhã, da sentença do processo judicial que Harry moveu juntamente com outras personalidades contra o dono do Daily Mail, que acusam de obter informações de forma ilegal. Segundo a agência de notícias britânica PA, o Palácio alegou que hospedar Harry em Buckingham no contexto dessa decisão judicial iminente poderia prejudicar a imagem de neutralidade constitucional do soberano.

Não se sabe se o príncipe vai se encontrar com seu pai ou com seu irmão, com quem aparentemente não mantém contato desde a publicação, em 2023, de suas memórias, muito críticas ao herdeiro do trono e à sua mulher.

Desde que se mudou para os Estados Unidos, Harry viu Charles III apenas em duas ocasiões: em fevereiro de 2024, pouco depois do anúncio do câncer do monarca, e em setembro de 2025, quando foi convidado para um chá com seu pai na Clarence House, em Londres.

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