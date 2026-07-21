Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso pela PF por CNH falsa
A PF ainda contou com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na prisão do foragido, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro
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Um foragido da Justiça foi preso pela Polícia Federal (PF) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite do último sábado (18/7). O homem tinha dois mandados de prisão em aberto, um por tráfico de drogas e outro por organização criminosa.
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A PF ainda contou com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na prisão do foragido.
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O homem apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, no momento de uma abordagem, e acabou preso em flagrante pelo uso de documento falso.
A Polícia Federal afirma que as investigações prosseguem, mesmo com a prisão dele.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata