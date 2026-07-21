MG: homem é condenado a mais de 90 anos por estupro de filhos e vizinha

Homem é condenado a mais de 90 anos de prisão por crimes sexuais praticados contra os filhos e a vizinha. A denúncia partiu do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através da promotoria de Justiça de Carlos Chagas, cidade do Vale do Mucuri. A Justiça reconheceu os crimes de estupro de vulnerável e de estupro qualificado, além do favorecimento à exploração sexual de menores.

Segundo as investigações, os delitos foram praticados ao longo de 2023 e no início de 2024. Os filhos, uma adolescente de 14 anos e outro de idade não revelada, e a vizinha de nove anos são apontados como vítimas do homem. Ainda de acordo com os autos, o réu ofereceu substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas como instrumento de coerção.

O juiz definiu a pena de 98 anos, seis meses e 21 dias de reclusão. Foi fixada também uma indenização mínima por danos morais, correspondente a 10 salários mínimos para cada um dos dois filhos e dois salários mínimos para a terceira vítima, sem prejuízo de eventual ampliação desses valores na esfera cível.

O réu permanece preso preventivamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima