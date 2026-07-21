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MG: homem é condenado a mais de 90 anos por estupro de filhos e vizinha

Além da reclusão, o homem deve pagar uma indenização mínima por danos morais às vítimas; os crimes teriam ocorrido ao longo de 2023 e 2024

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
21/07/2026 17:19

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Segundo denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o homem condenado tinha um relacionamento com a mãe da adolescente quando os abusos ocorreram
Além dos dois filhos adolescentes, a vizinha de nove anos teria sido vítima de violência sexual crédito: Marcelo Casal / Agência Brasil

Homem é condenado a mais de 90 anos de prisão por crimes sexuais praticados contra os filhos e a vizinha. A denúncia partiu do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através da promotoria de Justiça de Carlos Chagas, cidade do Vale do Mucuri. A Justiça reconheceu os crimes de estupro de vulnerável e de estupro qualificado, além do favorecimento à exploração sexual de menores. 

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Segundo as investigações, os delitos foram praticados ao longo de 2023 e no início de 2024. Os filhos, uma adolescente de 14 anos e outro de idade não revelada, e a vizinha de nove anos são apontados como vítimas do homem. Ainda de acordo com os autos, o réu ofereceu substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas como instrumento de coerção.

O juiz definiu a pena de 98 anos, seis meses e 21 dias de reclusão. Foi fixada também uma indenização mínima por danos morais, correspondente a 10 salários mínimos para cada um dos dois filhos e dois salários mínimos para a terceira vítima, sem prejuízo de eventual ampliação desses valores na esfera cível. 

O réu permanece preso preventivamente.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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