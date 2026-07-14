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ABUSO INFANTIL

Suspeito de armazenar conteúdo de abuso infantil é alvo da PF em Minas

Investigação identificou indícios de que o investigado mantinha conteúdo ilícito em plataformas digitais. Celular e três HDs foram apreendidos durante a ação

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Quéren Hapuque
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Repórter
14/07/2026 09:29

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A operação faz parte das ações permanentes de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes
A operação faz parte das ações permanentes de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes crédito: Reprodução/PFMG

Um suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (14/5), em Três Corações, no Sul de Minas.

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A ação, denominada Operação Guardião Arcanjo III, é resultado de uma investigação que identificou indícios de que o investigado mantinha conteúdo ilícito em plataformas digitais. A PF apura ainda se houve compartilhamento do material.

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Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes recolheram um telefone celular e três discos rígidos (HDs), que serão submetidos à perícia.

Os equipamentos apreendidos passarão por análise técnica para verificar a extensão dos crimes e a eventual participação de outras pessoas.

Segundo a Polícia Federal, a operação faz parte das ações permanentes de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente virtual. 

A corporação também reforçou a importância do acompanhamento da atividade online de crianças e adolescentes por pais e responsáveis, além do diálogo sobre segurança digital como forma de prevenção.

Canais oficiais para denunciar abuso infantil

Existem diferentes formas de relatar uma suspeita ou um caso confirmado de abuso ou exploração infantil. Cada canal tem um propósito específico, mas todos são portas de entrada para que a situação seja investigada.

Canais Nacionais e Digitais

  • Disque 100 (Disque Direitos Humanos): este é o principal canal para denúncias de violações de direitos humanos. A ligação é gratuita, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a denúncia é anônima. O serviço também oferece atendimento em Libras.

  • WhatsApp e Telegram: as denúncias podem ser feitas por mensagem no WhatsApp, através do número (61) 99611-0100, ou pelo Telegram, buscando "Direitos Humanos Brasil" no aplicativo.

  • Aplicativo e Site: é possível registrar a ocorrência pelo aplicativo "Direitos Humanos Brasil" (disponível para Android e iOS) ou diretamente no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Atendimento Local e de Emergência

  • Conselho Tutelar: cada município tem ao menos um Conselho Tutelar, órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A denúncia pode ser feita pessoalmente ou por telefone. O conselho atua diretamente na proteção da vítima, aplicando medidas protetivas e acionando outros órgãos, como o Ministério Público.

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    Polícia Militar (190): em casos de emergência, quando a violência está acontecendo no momento ou a vítima corre risco imediato, o 190 deve ser acionado. A ligação é gratuita e serve para interromper o crime em flagrante.

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