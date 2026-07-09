Norte de Minas: homem é preso por guardar conteúdo de abuso sexual infantil

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (9/7) por armazenar conteúdo de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Luislândia, no Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Federal (PF), responsável pela prisão, havia um mandado de busca e apreensão contra o suspeito. Dois celulares foram apreendidos e serão periciados.

Conforme a investigação da PF, o homem armazenou 108 arquivos com cenas de abuso sexual infantil na internet, em fevereiro deste ano.

A ação combate a produção, aquisição, armazenamento e disponibilização de material na internet que contenha imagens ou cenas de exploração sexual infantojuvenil.

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