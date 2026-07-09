Norte de Minas: homem é preso por guardar conteúdo de abuso sexual infantil
Suspeito de 22 anos armazenava mais de 100 arquivos com cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes, aponta investigação da PF
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Um homem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (9/7) por armazenar conteúdo de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Luislândia, no Norte de Minas.
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De acordo com a Polícia Federal (PF), responsável pela prisão, havia um mandado de busca e apreensão contra o suspeito. Dois celulares foram apreendidos e serão periciados.
Conforme a investigação da PF, o homem armazenou 108 arquivos com cenas de abuso sexual infantil na internet, em fevereiro deste ano.
A ação combate a produção, aquisição, armazenamento e disponibilização de material na internet que contenha imagens ou cenas de exploração sexual infantojuvenil.
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