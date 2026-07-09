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VIOLÊNCIA INFANTOJUVENIL

Norte de Minas: homem é preso por guardar conteúdo de abuso sexual infantil

Suspeito de 22 anos armazenava mais de 100 arquivos com cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes, aponta investigação da PF

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/07/2026 12:48

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Dois celulares do suspeito foram apreendidos para analisar conteúdo de abuso sexual infantil
Dois celulares do suspeito foram apreendidos pela Polícia Federal para analisar conteúdo de abuso sexual infantil, em Luislândia, no Norte do estado crédito: PF/Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (9/7) por armazenar conteúdo de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Luislândia, no Norte de Minas.

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De acordo com a Polícia Federal (PF), responsável pela prisão, havia um mandado de busca e apreensão contra o suspeito. Dois celulares foram apreendidos e serão periciados.

Conforme a investigação da PF, o homem armazenou 108 arquivos com cenas de abuso sexual infantil na internet, em fevereiro deste ano.

A ação combate a produção, aquisição, armazenamento e disponibilização de material na internet que contenha imagens ou cenas de exploração sexual infantojuvenil.

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A Polícia Federal faz um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

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