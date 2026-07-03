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ABUSO INFANTIL

PF mira suspeito de compartilhar imagens de abuso sexual infantil em MG

Mandado de busca e apreensão foi cumprido no interior do estado; celular será periciado durante as investigações

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/07/2026 09:04 - atualizado em 03/07/2026 09:04

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Durante a operação da PF, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será submetido à perícia
Durante a operação da PF, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será submetido à perícia crédito: PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em Nova Ponte, no Alto Paranaíba, durante uma investigação sobre o compartilhamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil pela internet, na manhã desta sexta-feira (3/7).

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Os policiais apreenderam um aparelho celular, que será submetido à perícia. Segundo a PF, as imagens investigadas teriam sido compartilhadas por meio de um aplicativo de rede social.

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As apurações fazem parte das ações permanentes da corporação para combater a produção, a aquisição, o armazenamento, a disponibilização e o compartilhamento de material contendo cenas de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes.

Caso a perícia confirme a existência desse tipo de conteúdo no equipamento apreendido, o investigado poderá responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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A corporação também orienta pais e responsáveis a acompanharem as atividades de crianças e adolescentes no ambiente virtual e fora dele, ressaltando que a prevenção é essencial para reduzir os riscos de abuso e exploração sexual.

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