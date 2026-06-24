PF bloqueia R$ 20 milhões de grupo que promovia migração ilegal para os EUA
Operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão, duas prisões preventivas e identificou ao menos 89 brasileiros que teriam sido levados ilegalmente
compartilheSIGA
Um grupo criminoso investigado por atuar no contrabando de migrantes para os Estados Unidos foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (24/6). As ações, batizadas de Falsa Promessa e Rasga Mortalha, tiveram como objetivo aprofundar investigações sobre organizações suspeitas de organizar viagens clandestinas, prestar apoio logístico no exterior e lucrar com a migração ilegal de brasileiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce e região. A Justiça também determinou o sequestro de dois imóveis e o bloqueio de bens e valores que somam cerca de R$ 20 milhões.
Leia Mais
Segundo a Polícia Federal, a Operação Falsa Promessa apura, entre outros fatos, o sequestro de um casal de brasileiros na região de fronteira entre o México e os Estados Unidos.
As vítimas teriam permanecido em cárcere por mais de 30 dias e só foram libertadas após o pagamento de resgate. O principal alvo dessa fase é apontado como uma pessoa de alta periculosidade, com histórico de ameaças com arma de fogo, violência doméstica e descumprimento de medidas judiciais.
As investigações levaram à identificação de outros dois núcleos criminosos, que passaram a ser alvo da Operação Rasga Mortalha. Um dos investigados seria responsável por articular rotas utilizadas para a travessia ilegal de migrantes na fronteira entre México e Estados Unidos. De acordo com a PF, ele realizou dezenas de viagens internacionais e possui um imóvel em território mexicano, o que reforça os indícios de atuação transnacional.
O aprofundamento das apurações permitiu identificar 89 novas pessoas que teriam sido levadas ilegalmente para os Estados Unidos. Conforme a Polícia Federal, os grupos atuavam de forma estruturada, organizando deslocamentos internacionais, fornecendo suporte logístico no exterior e cobrando valores de migrantes e familiares.
Durante o cumprimento dos mandados, duas pessoas foram presas. Também foram apreendidos três armas de fogo, cerca de 730 munições de diferentes calibres, um veículo, joias, relógios e aproximadamente R$ 60 mil em dinheiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os investigados poderão responder pelos crimes de sequestro ou cárcere privado, promoção de migração ilegal e organização criminosa, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações. A Polícia Federal informou que as medidas patrimoniais têm como objetivo assegurar eventual reparação dos danos e a perda de bens obtidos por meio das atividades criminosas.