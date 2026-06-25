Homem é preso por armazenar imagens de abuso sexual infantil
Na operação realizada em cidade do Norte de Minas, PF encontrou fotos e vídeos de crianças com teor sexual. Material estava armazenado em contas na internet
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Um homem de 24 anos foi preso nesta quinta-feira (25/6) por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil em Buritizeiro, no Norte de Minas.
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A prisão foi feita pela Polícia Federal (PF), que tinha um mandado de busca e apreensão contra ele.
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De acordo com as investigações da PF, foram encontradas 50 mídias, entre fotos e vídeos, de crianças em teor sexual, armazenados entre 2022 e 2025 em contas da internet.
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O suspeito poderá ser indiciado pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa.