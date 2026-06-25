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POLÍCIA FEDERAL

Homem é preso por armazenar imagens de abuso sexual infantil

Na operação realizada em cidade do Norte de Minas, PF encontrou fotos e vídeos de crianças com teor sexual. Material estava armazenado em contas na internet

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/06/2026 09:57

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PF cumpriu mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (25/6)
Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (25/6), em Buritizeiro, no Norte de Minas crédito: PF/Divulgação

Um homem de 24 anos foi preso nesta quinta-feira (25/6) por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil em Buritizeiro, no Norte de Minas.

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A prisão foi feita pela Polícia Federal (PF), que tinha um mandado de busca e apreensão contra ele.

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De acordo com as investigações da PF, foram encontradas 50 mídias, entre fotos e vídeos, de crianças em teor sexual, armazenados entre 2022 e 2025 em contas da internet.

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O suspeito poderá ser indiciado pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa.

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