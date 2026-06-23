Assine
overlay
Início Gerais
ALTO PARANAÍBA

MG: Idoso que teria abusado sexualmente de crianças durante décadas é preso

Vítimas eram menores de idade que integravam o círculo familiar do suspeito: ele tem 62 anos e praticava tais crimes desde os anos de 1990

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/06/2026 21:39

compartilhe

SIGA
×
Suspeito de abuso sexual contra afilhadas foi preso pela Polícia Civil de Espinosa
Suspeito de abuso sexual preso pela Polícia Civil em Patrocínio, no Alto Paranaíba crédito: Polícia Civil/divulgação

Um idoso, de 62 anos, foi preso nesta terça-feira (23/6) em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ele é alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), motivada por diferentes denúncias de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes; a detenção em caráter preventivo foi deferida pelo Poder Judiciário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As investigações, coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), apontam que os crimes sexuais teriam ocorrido de maneira recorrente desde os anos 1990 até períodos recentes. As vítimas, todas menores de idade quando sofreram os abusos, integravam o círculo familiar e social do suspeito.

Leia Mais

Durante o levantamento, os policiais também identificaram indícios de que, ao tomar conhecimento das denúncias, o suspeito teria tentado constranger familiares e testemunhas, por meio de chantagens emocionais, de modo a interferir no andamento da investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a PCMG, a prisão preventiva tem objetivo de resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução criminal. O idoso foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Tópicos relacionados:

crianca criancas preso sexual usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay