MG: Idoso que teria abusado sexualmente de crianças durante décadas é preso
Vítimas eram menores de idade que integravam o círculo familiar do suspeito: ele tem 62 anos e praticava tais crimes desde os anos de 1990
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Um idoso, de 62 anos, foi preso nesta terça-feira (23/6) em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ele é alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), motivada por diferentes denúncias de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes; a detenção em caráter preventivo foi deferida pelo Poder Judiciário.
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As investigações, coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), apontam que os crimes sexuais teriam ocorrido de maneira recorrente desde os anos 1990 até períodos recentes. As vítimas, todas menores de idade quando sofreram os abusos, integravam o círculo familiar e social do suspeito.
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Durante o levantamento, os policiais também identificaram indícios de que, ao tomar conhecimento das denúncias, o suspeito teria tentado constranger familiares e testemunhas, por meio de chantagens emocionais, de modo a interferir no andamento da investigação.
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De acordo com a PCMG, a prisão preventiva tem objetivo de resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução criminal. O idoso foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.