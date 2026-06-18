Homem que abusou de cinco vítimas da família é preso em Minas

Um homem de 34 anos é suspeito de abusar sexualmente de pessoas da própria família em Itabira, na Região Central de Minas. Ele foi preso nessa quarta-feira (17/6), cinco anos depois do início dos crimes. Ele segue detido e as investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo as apurações, foram identificadas cinco vítimas, que hoje têm entre 13 e 21 anos. A partir disso, o investigado responde por crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual.

Em abril deste ano, foi registrada ocorrência em que o homem mostrou o órgão genital para uma prima ao oferecer uma carona. A situação levou a investigações que expuseram outros relatos e denúncias envolvendo familiares. Os depoimentos dos crimes correspondem a acontecimentos de 2021.

O suspeito aproveitava o convívio frequente para a prática dos abusos em situação de vulnerabilidade. “As vítimas relataram situações semelhantes, sempre em contextos marcados pela proximidade familiar e pela relação de confiança mantida com o investigado”, afirmou a PC.

A prisão ocorreu após a conclusão das investigações em medida deferida pela Justiça. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro