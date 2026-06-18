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CRIMES SEXUAIS

Homem que abusou de cinco vítimas da família é preso em Minas

Acusado teria iniciado crimes, incluindo estupro de vulnerável, em 2021, aponta investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
18/06/2026 12:14

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Policia Civil prende suspeito de abuso sexual de cinco familiares em Itabira (MG).
Policia Civil prendeu homem de 34 anos acusado de abuso sexual contra familiares em Itabira, na Região Central de Minas crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 34 anos é suspeito de abusar sexualmente de pessoas da própria família em Itabira, na Região Central de Minas. Ele foi preso nessa quarta-feira (17/6), cinco anos depois do início dos crimes. Ele segue detido e as investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

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Segundo as apurações, foram identificadas cinco vítimas, que hoje têm entre 13 e 21 anos. A partir disso, o investigado responde por crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual.

Em abril deste ano, foi registrada ocorrência em que o homem mostrou o órgão genital para uma prima ao oferecer uma carona. A situação levou a investigações que expuseram outros relatos e denúncias envolvendo familiares. Os depoimentos dos crimes correspondem a acontecimentos de 2021. 

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O suspeito aproveitava o convívio frequente para a prática dos abusos em situação de vulnerabilidade. “As vítimas relataram situações semelhantes, sempre em contextos marcados pela proximidade familiar e pela relação de confiança mantida com o investigado”, afirmou a PC.

A prisão ocorreu após a conclusão das investigações em medida deferida pela Justiça. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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