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INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Idoso suspeito de abusar de crianças em BH é preso no Barreiro

Investigações apontam que o homem, vizinho das vítimas, aproveitava a proximidade para aliciá-las. Abordagem ocorria mediante a oferta de presentes de valor

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
11/06/2026 22:01 - atualizado em 11/06/2026 22:08

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O idoso foi encontrado e preso preventivamente pela Polícia Civil
Polícia Civil comunicou a prisão do investigado nesta quinta-feira (11) crédito: PCMG/Divulgação

Um idoso, de 69 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nessa quarta-feira (10/6), informou a instituição policial em comunicado emitido no fim da tarde desta quinta-feira (11/6).

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De acordo com a delegada Marina Prado, responsável pela investigação, o idoso é suspeito de ter abusado sexualmente de duas meninas, ambas de 10 anos. O investigado é vizinho das vítimas. 

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As apurações a cargo da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) começaram em 28 de maio, após denúncia da direção da escola frequentada pelas vítimas. Conforme a Polícia Civil, as crianças relataram o ocorrido para uma psicóloga depois de participarem de uma ação educativa do "Maio Laranja" – campanha de combate ao abuso sexual infantojuvenil. 

Presentes de valor para atrair as vítimas

"As investigações apontam que o suspeito se utilizava da proximidade com as vítimas para aliciá-las. A abordagem ocorria mediante a oferta de presentes de valor, como bicicleta e computador, com o intuito de atrair as crianças para a sua residência sob o pretexto de jogarem videogame", explicou.

De acordo com a polícia, o idoso exibia vídeos de cunho sexual e mostrava as partes íntimas para as meninas. "No interior do imóvel, as vítimas eram submetidas a atos libidinosos, em uma conduta criminosa que vinha se repetindo de forma reiterada", acrescentou a delegada. 

Preso preventivamente, o homem foi encaminhado ao sistema prosional, onde permanece à disposição da Justiça. 

Condenado por estupro de adolescente é preso em BH

No mesmo comunicado no qual informa a prisão do homem investigado pelo abuso das duas crianças, a Polícia Civil informou que um outro idoso, de 68 anos, foi preso na terça-feira (9/6), na Região Nordeste da capital, após ser condenado a 10 anos de prisão.

O mandado de prisão é um desdobramento do inquérito que tramitou na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente em 2019, quando o homem foi indiciado. A vítima, à época, era uma adolescente, de 13 anos.

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As investigações tiveram início após denúncia da avó da vítima, para quem a menina teria revelado o crime. O agora condenado também era vizinho da adolescente. A polícia não forneceu detalhes da dinâmica desse crime. Ele também já está sob custódia do estado no sistema prisional. 

ONDE DENUNCIAR?

Para relatar uma situação de violência sexual, ligue:

  • 100 - Direitos Humanos
  • 180 – Delegacia da Mulher
  • 181 – Disque-Denúncia
  • 190 – Polícia Militar

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