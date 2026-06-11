Idoso suspeito de abusar de crianças em BH é preso no Barreiro

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um idoso, de 69 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nessa quarta-feira (10/6), informou a instituição policial em comunicado emitido no fim da tarde desta quinta-feira (11/6).

De acordo com a delegada Marina Prado, responsável pela investigação, o idoso é suspeito de ter abusado sexualmente de duas meninas, ambas de 10 anos. O investigado é vizinho das vítimas.

As apurações a cargo da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) começaram em 28 de maio, após denúncia da direção da escola frequentada pelas vítimas. Conforme a Polícia Civil, as crianças relataram o ocorrido para uma psicóloga depois de participarem de uma ação educativa do "Maio Laranja" – campanha de combate ao abuso sexual infantojuvenil.

Presentes de valor para atrair as vítimas

"As investigações apontam que o suspeito se utilizava da proximidade com as vítimas para aliciá-las. A abordagem ocorria mediante a oferta de presentes de valor, como bicicleta e computador, com o intuito de atrair as crianças para a sua residência sob o pretexto de jogarem videogame", explicou.

De acordo com a polícia, o idoso exibia vídeos de cunho sexual e mostrava as partes íntimas para as meninas. "No interior do imóvel, as vítimas eram submetidas a atos libidinosos, em uma conduta criminosa que vinha se repetindo de forma reiterada", acrescentou a delegada.

Preso preventivamente, o homem foi encaminhado ao sistema prosional, onde permanece à disposição da Justiça.

Condenado por estupro de adolescente é preso em BH

No mesmo comunicado no qual informa a prisão do homem investigado pelo abuso das duas crianças, a Polícia Civil informou que um outro idoso, de 68 anos, foi preso na terça-feira (9/6), na Região Nordeste da capital, após ser condenado a 10 anos de prisão.

O mandado de prisão é um desdobramento do inquérito que tramitou na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente em 2019, quando o homem foi indiciado. A vítima, à época, era uma adolescente, de 13 anos.



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As investigações tiveram início após denúncia da avó da vítima, para quem a menina teria revelado o crime. O agora condenado também era vizinho da adolescente. A polícia não forneceu detalhes da dinâmica desse crime. Ele também já está sob custódia do estado no sistema prisional.

ONDE DENUNCIAR?

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