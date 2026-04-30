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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Resgate de um tesouro: a igreja mais antiga de Minas é restaurada pelo MPMG

Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Matias Cardoso e construída entre 1670 e 1673, marcou a ocupação do estado pelos 'currais do Rio São Francisco'

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
30/04/2026 17:42

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Matriz de Nossa Senhora da Conceiçao passa por completa restauração, custeada om recursos viabilizados pelo Ministério Público Estadual (MPMG)
Matriz de Nossa Senhora da Conceiçao passa por completa restauração, custeada om recursos viabilizados pelo Ministério Público Estadual (MPMG) crédito: MPMG/divulgação

A Matriz de Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Matias Cardoso, no Norte de Minas, considerada a mais antiga igreja de Minas Gerais, passa por uma completa reforma, sendo corrigidos os problemas sofridos pelo importante patrimônio ao longo de 350 anos de história. Nessa quarta-feira (29/4), aconteceu a solenidade de entrega da primeira fase das obras de restauração da igreja, realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em parceria com o Instituto Joaquim Artes e Ofícios.

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A recuperação do templo histórico envolve investimento da ordem de R$ 2.184.000, recursos advindos de medidas compensatórias (como multas e indenizações) estipuladas em acordos formados pelo MPMG. As obras foram iniciadas em 2024. O projeto integra a segunda fase do programa "Minas para sempre" e foi viabilizado por meio da Plataforma Semente, do órgão estadual.

A solenidade contou com a presença do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso Morais Filho, do coordenador estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico (CPPC) do MPMG, Marcelo Maffra; da coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial também do MPMG, Monique Mosca; do diretor-presidente do Instituto Joaquim Artes e Ofícios, José Theobaldo Junior, entre outras autoridades. Também esteve presente na cerimônia o bispo de Janaúba, no Norte de Minas, dom Roberto José da Silva.

História começa no século 17

Construída entre 1670 e 1673, a Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artistico (Iepha) em 1954. Ao longo dos tempos, a construção histórica foi se deteriorando, com danos nas partes de alvenaria, madeira e pintura. Ocorreu também a instalação de uma torre com três antenas de internet nas proximidades da edificação.

Em maio de 2018, o Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça a determinação para a retirada da torre instalada no Morro do Jesuíta, que agredia o conjunto arquitetônico e a paisagem do patrimônio público, causando impacto elétrico, paisagístico e visual, além de estar localizada em área de proteção ambiental. A decisão condenou a empresa responsável ao pagamento de R$ 65 mil por danos morais coletivos.

Em 2024, o MPMG, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico (CPPC), assinou um Termo de Compromisso para a destinação de recursos para intervenções emergenciais na edificação. Durante a primeira fase do projeto, foram eliminados problemas na cobertura da igreja, com a melhoria das instalações elétricas, a implementação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e o tratamento de superfícies parietais lisas. Também houve a recuperação de revestimentos e de suas estruturas.

“A identidade é o que nos define enquanto sociedade, é o que nos diferencia dos demais. Por isso, é tão importante para o Ministério Público ter, como uma de suas funções institucionais, a proteção desses tesouros da nossa história e identidade”, destaca o coordenador do CPPC, promotor de Justiça Marcelo Maffra.

Ao participar da cerimônia de entrega das obras, em Matias Cardoso, o procurador-geral de Justiça do Estado, Paulo de Tarso Morais Filho, enalteceu o envolvimento do MPMG na conservação do patrimônio histórico. “Na prática, a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio pode aparecer de várias formas: fazendo recomendações e cobrando providências para evitar que um bem se deteriore; instaurando inquérito civil e firmando termos de ajustamento de conduta para garantir a obra, manutenção e plano de prevenção”, pontou.

Ele ressaltou que o MPMG também conserva as construções históricas requerendo junto ao Poder Judiciário medidas urgentes como interdição, escoramento ou liminar – quando há risco. O Ministério Publico atua ainda fiscalizando a aplicação de recursos públicos destinados à restauração; e articulando com os órgãos de patrimônio e com o poder público soluções que unam preservação, segurança e uso responsável”, acrescentou.

Aspectos da construção histórica

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição é “uma edificação, em forma de fortaleza, com estrutura auto portante em alvenaria de tijolos requeimados, apresenta duas torres laterais, quadrangulares, tendo coruchéus nos quatro ângulos e pináculo como cumeeira”, conforme levantamento do Instituto Joaquim Artes e Ofícios.

Ainda de acordo com a descrição do instituto, a construção é cercada por um muro com colunas nos ângulos e nos portões. ”Lateralmente a igreja apresenta uma sucessão de arcos semicirculares, formando um avarandado no térreo, sob os corredores superiores."

Marco da ocupação dos “Gerais”

A construção da Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Matias Cardoso (antiga Morrinhos) marcou a ocupação do Vale do Rio São Francisco em Minas Gerais, no final do século 17, antes da descoberta do ouro na região de Sabará, Ouro Preto e Mariana. A afirmação é do historiador e antropólogo Joao Batista Almeida Costa, professor aposentado da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

Segundo o historiador, a ocupação da região limítrofe entre Minas Gerais e a Bahia foi iniciada no século 17, “com a fixação do grupo comandado por Mathias Cardoso de Almeida, que veio para cá debelar a organização de indígenas e quilombolas que estavam fazendo guerra contra a penetração da colonização portuguesa”.

Ele afirma que antes do templo dedicado à Nossa Senhora da Conceição, começou a ser construída uma igreja em outra “freguesia” da região, de Nossa Senhora dos Remédios ou da Saúde, próximo ao Arraial do Meio, “mas que não chegou a ser terminada e que não tem nem ruínas dela mais, a não ser os alicerces”, informa.

Almeida Costa salienta que em Matias Cardoso foi iniciada a ocupação dos “Gerais” – os currais do Rio São Francisco. “Os gerais, em termos genéricos os campos gerais, é uma área geográfica que para os portugueses era geral, porque ela era de apropriação livre, era onde os povos originários viviam e circulavam, e por onde os mercenários paulistas também circularam”, relata.

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“Os campos gerais também, para os portugueses, têm uma segunda denominação, que é o sertão, mas que é uma diferença fundamental entre campos gerais e sertão. O sertão é o lugar onde não existe habitante, enquanto que o campo gerais é o lugar de ocupação de múltiplas pessoas”, destaca o antropólogo e historiador.

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