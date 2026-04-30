Criança é diagnosticada com meningite bacteriana na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma criança de 11 anos foi diagnosticada com meningite bacteriana, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A confirmação, dada pela pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), mobilizou equipes de saúde do município para a adoção de medidas de controle e monitoramento. Até o momento, segundo a prefeitura, são dois casos da doença confirmados e nenhum óbito.

O caso foi confirmado na terça-feira (28/4), em uma criança de nacionalidade estrangeira, residente na cidade. A paciente apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de abril, quando foi atendida na UPA de Sarzedo. No entanto, houve uma piora quadro clínico, e ela transferida no dia seguinte para o Hospital Municipal de Contagem, onde permanece sob cuidados intensivos.

Em nota enviada ao Estado de Minas, a Prefeitura de Betim esclareceu que não houve procura por atendimento na rede municipal de Betim após o início dos sintomas. O último registro assistencial da criança no município foi em janeiro de 2025, sem relação com o quadro atual. Também conforme o Executivo, foi constatado que a paciente possuía comorbidade (anemia falciforme) e não apresentava registro vacinal no Programa Nacional de Imunizações.

As medidas de controle começaram a ser adotadas no dia 27 de abril, quando surgiu a suspeita clínica. Entre as ações feitas estão, a identificação e o monitoramento de contatos domiciliares e escolares, a administração de medicamento para pessoas com exposição próxima, incluindo todos os alunos da turma da criança infectada, e o acompanhamento contínuo pela Atenção Primária à Saúde.

Além disso, foi implantado um posto volante de vacinação na escola vinculada ao caso, com verificação da situação vacinal e oferta das doses indicadas conforme a faixa etária. "Profissionais de saúde permanecem no local prestando orientações técnicas e esclarecimentos à comunidade escolar", informou a prefeitura.

Sobre a doença

Ainda em comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde de Betim explicou que, a meningite bacteriana é uma inflamação das membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal (meninges). Ela é transmitida por contato direto e prolongado com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Os casos da doença bacteriana são mais comuns no outono e no inverno.

"Nesse contexto, não há recomendação para suspensão de aulas, afastamento coletivo de estudantes ou adoção de máscaras ou medidas como desinfecção especial de ambientes, uma vez que o controle da doença se dá prioritariamente por meio da identificação de contatos próximos, da administração de medicamentos e da vacinação", destacou o órgão.

A secretaria reforçou que a vacinação segue sendo a principal estratégia de prevenção. "O esquema preconizado pelo Ministério da Saúde contempla a vacina meningocócica C nos primeiros meses de vida, com reforço posterior e ampliação da proteção com a vacina ACWY para adolescentes", explicou.

Cobertura vacinal em Betim

Em 2026, até o momento, a cobertura vacinal da meningocócica C para crianças menores de 1 ano encontra-se em 93,63%, enquanto no mesmo período, em 2025, foi de 97,16%. Já a meningocócica conjugada (1º reforço aos 12 meses), a cobertura atingiu 100% em 2026, superando o percentual de 95,42% registrado em 2025. A vacina meningocócica ACWY, por sua vez, destinada ao público de 11 a 14 anos, manteve-se inalterada em 76% em ambos os anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia