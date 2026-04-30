Assine
overlay
Início Gerais
SAÚDE

Criança é diagnosticada com meningite bacteriana na Grande BH

Caso foi confirmado pela Funed, em Betim. Município tem dois casos confirmados até o momento

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/04/2026 15:16 - atualizado em 30/04/2026 15:24

compartilhe

SIGA
×
A vacinação segue sendo a principal estratégia de prevenção
A vacinação segue sendo a principal estratégia de prevenção crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Uma criança de 11 anos foi diagnosticada com meningite bacteriana, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A confirmação, dada pela pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), mobilizou equipes de saúde do município para a adoção de medidas de controle e monitoramento. Até o momento, segundo a prefeitura, são dois casos da doença confirmados e nenhum óbito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caso foi confirmado na terça-feira (28/4), em uma criança de nacionalidade estrangeira, residente na cidade. A paciente apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de abril, quando foi atendida na UPA de Sarzedo. No entanto, houve uma piora quadro clínico, e ela transferida no dia seguinte para o Hospital Municipal de Contagem, onde permanece sob cuidados intensivos.

Em nota enviada ao Estado de Minas, a Prefeitura de Betim esclareceu que não houve procura por atendimento na rede municipal de Betim após o início dos sintomas. O último registro assistencial da criança no município foi em janeiro de 2025, sem relação com o quadro atual. Também conforme o Executivo, foi constatado que a paciente possuía comorbidade (anemia falciforme) e não apresentava registro vacinal no Programa Nacional de Imunizações.

Leia Mais

As medidas de controle começaram a ser adotadas no dia 27 de abril, quando surgiu a suspeita clínica. Entre as ações feitas estão, a identificação e o monitoramento de contatos domiciliares e escolares, a administração de medicamento para pessoas com exposição próxima, incluindo todos os alunos da turma da criança infectada, e o acompanhamento contínuo pela Atenção Primária à Saúde.

Além disso, foi implantado um posto volante de vacinação na escola vinculada ao caso, com verificação da situação vacinal e oferta das doses indicadas conforme a faixa etária. "Profissionais de saúde permanecem no local prestando orientações técnicas e esclarecimentos à comunidade escolar", informou a prefeitura.

Sobre a doença

Ainda em comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde de Betim explicou que, a meningite bacteriana é uma inflamação das membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal (meninges). Ela é transmitida por contato direto e prolongado com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Os casos da doença bacteriana são mais comuns no outono e no inverno.

Leia Mais

"Nesse contexto, não há recomendação para suspensão de aulas, afastamento coletivo de estudantes ou adoção de máscaras ou medidas como desinfecção especial de ambientes, uma vez que o controle da doença se dá prioritariamente por meio da identificação de contatos próximos, da administração de medicamentos e da vacinação", destacou o órgão.

A secretaria reforçou que a vacinação segue sendo a principal estratégia de prevenção. "O esquema preconizado pelo Ministério da Saúde contempla a vacina meningocócica C nos primeiros meses de vida, com reforço posterior e ampliação da proteção com a vacina ACWY para adolescentes", explicou.

Cobertura vacinal em Betim

Em 2026, até o momento, a cobertura vacinal da meningocócica C para crianças menores de 1 ano encontra-se em 93,63%, enquanto no mesmo período, em 2025, foi de 97,16%. Já a meningocócica conjugada (1º reforço aos 12 meses), a cobertura atingiu 100% em 2026, superando o percentual de 95,42% registrado em 2025. A vacina meningocócica ACWY, por sua vez, destinada ao público de 11 a 14 anos, manteve-se inalterada em 76% em ambos os anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

No ano passado foi registrado um óbito por meningite, e 16 casos confirmados. Até o momento, duas pessoas foram diagnosticadas com a doença em Betim.
 
A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para saber a situação no estado e na capital mineira, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
 

Sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite bacteriana é geralmente mais grave e os sintomas incluem febre, dor de cabeça e rigidez de nuca. Também podem ser percebidos, mal-estar, náusea, vômito, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz), status mental alterado (confusão). Com o passar do tempo, alguns sintomas mais graves de meningite bacteriana podem aparecer, como: convulsões, delírio, tremores e coma.

Tópicos relacionados:

betim meningite minas-gerais rmbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay