Menino de 8 anos leva tiro acidental de garoto de 12 anos em MG

Uma criança de 8 anos ficou ferida após um disparo acidental de arma de fogo na segunda-feira (20/7), no Bairro Luiza Maria, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, outra criança, de 12 anos, manuseava uma espingarda calibre .36 quando a arma disparou. O tiro atingiu o antebraço da vítima.

Conforme a Polícia Militar, a criança de 12 anos encontrou a espingarda em um cômodo nos fundos da casa. Em seguida, ela passou a manusear a arma. Nesse momento, ocorreu o disparo que atingiu o menino de 8 anos.

A criança foi socorrida pelas equipes de resgate e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu o atendimento. O quadro de saúde dela é estável.



Pai é preso



Ainda de acordo com a Polícia Militar, os militares apreenderam a arma, uma espingarda calibre .36. Ao longo das diligências, os militares conseguiram identificar o dono da arma. Contudo, até o fechamento desta matéria, ele não havia sido encontrado.

O pai de uma das crianças acabou preso por favorecimento pessoal. Conforme a polícia, ele teria dificultado a localização do proprietário da espingarda.

A PM não informou se o dono da arma tinha algum grau de parentesco com o menino que disparou o tiro e nem o que as crianças faziam no imóvel.



Nota da Polícia Civil



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da ocorrência envolvendo o disparo acidental de arma de fogo. O pai do menino baleado foi ouvido e, após os procedimentos de polícia judiciária, liberado mediante assinatura de termo de compromisso. A criança de 12 anos também compareceu à delegacia acompanhada pelos responsáveis.

As investigações prosseguem na Delegacia de Polícia Civil em Nova Serrana, com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos, identificar os responsáveis e adotar as medidas legais cabíveis.

Ainda conforme a PCMG, as crianças são vizinhas e estavam brincando.

O dono da arma ainda não foi encontrado e ele não possui autorização de porte e posse.

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*Heloisa Benicio especial para o EM