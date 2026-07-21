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ENVENENAMENTO

Polícia Civil apura suspeita de envenenamento de três cães em Guaxupé

Animais foram encontrados mortos com sinais de intoxicação em cidade do Sul de Minas, na última sexta-feira (17/7)

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
21/07/2026 13:34

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Animais tinham sinais de intoxicação quando foram encontrados pela tutora
Animais tinham sinais de intoxicação quando foram encontrados pela tutora crédito: Divulgação/Google Street View

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a morte de três cães em uma chácara do Bairro Tomateiros, na zona rural de Guaxupé, no Sul de Minas. Os animais foram encontrados com sinais de envenenamento. A denúncia foi feita pela tutora deles, na última sexta-feira (17/7).

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De acordo com informações do registro policial, dois dos cães que morreram eram da raça pug, e o outro, um border collie.

A mulher afirmou que encontrou os três sem vida, com sangramentos, vômito e espuma na boca, culminando na suspeita de que os animais podem ter sido intoxicados.

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Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher tinha outros dois cães (um border collie e uma cadela sem raça definida) na chácara, que também apresentaram sintomas de intoxicação, mas conseguiram sobreviver. 

A tutora dos animais chegou a mencionar à polícia que teve um desentendimento com um homem que foi à propriedade cobrar uma satisfação sobre prejuízos envolvendo gado e que teria feito ameaças aos cães. Apesar do relato, a mulher não apresentou provas que relacionem o fato à possível intoxicação.

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A Polícia Civil destacou, em nota, que apura o caso. Até o momento, não houve confirmação da causa da morte dos animais e não há informações sobre suspeitos identificados pela investigação.

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