Vingança cruel: homem mata cão da ex para causar "terror psicológico"
Suspeito confessou o crime à PM após não aceitar o término. Caso envolve violência doméstica e uso de arma branca contra a mulher
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Um homem de 39 anos foi preso ao matar o cachorro da ex-companheira nessa quinta-feira (23/7), no Bairro Cohab 2, em Passos, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, ele teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento.
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Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de maus-tratos a animais e, ao chegarem ao local, foram informados de que o suspeito já havia sido contido e preso por outra equipe da Polícia Militar.
A guarnição seguiu até a clínica veterinária para onde o cachorro havia sido levado. Chegando lá, receberam a notícia que o animal morreu devido à gravidade das queimaduras.
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Conforme a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, maus-tratos a animais e posse de arma branca.
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Ainda segundo a corporação, o suspeito confessou espontaneamente que matou o cachorro para causar terror psicológico e sofrimento à ex-companheira.
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Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade ao inquérito.