Assine
overlay
Início Gerais
CRUELDADE

Vingança cruel: homem mata cão da ex para causar "terror psicológico"

Suspeito confessou o crime à PM após não aceitar o término. Caso envolve violência doméstica e uso de arma branca contra a mulher

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/07/2026 06:21 - atualizado em 24/07/2026 07:13

compartilhe

SIGA
×
Homem mata cachorro da ex para intimidá-la após fim do relacionamento
Homem mata cachorro da ex para intimidá-la após fim do relacionamento crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 39 anos foi preso ao matar o cachorro da ex-companheira nessa quinta-feira (23/7), no Bairro Cohab 2, em Passos, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, ele teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de maus-tratos a animais e, ao chegarem ao local, foram informados de que o suspeito já havia sido contido e preso por outra equipe da Polícia Militar.

A guarnição seguiu até a clínica veterinária para onde o cachorro havia sido levado. Chegando lá, receberam a notícia que o animal morreu devido à gravidade das queimaduras.

Leia Mais

Conforme a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, maus-tratos a animais e posse de arma branca.

Ainda segundo a corporação, o suspeito confessou espontaneamente que matou o cachorro para causar terror psicológico e sofrimento à ex-companheira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade ao inquérito.

Tópicos relacionados:

cachorro cao ex maus-tratos minas-gerais pm queimado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay