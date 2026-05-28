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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem tem 90% do corpo queimado por mulher em MG

Vítima de 45 anos também foi esfaqueada. O homem foi transferido em estado grave para hospital em Uberlândia

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/05/2026 09:40

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Suspeita confessa ter colocado fogo em homem após discussão no Alto Paranaíba
Suspeita confessa ter colocado fogo em homem após discussão no Alto Paranaíba crédito: PMMG/Reprodução

Uma mulher de 33 anos foi presa nessa quarta-feira (27/5), suspeita de esfaquear um homem de 45 anos e atear fogo no corpo dele em Monte Carmelo (MG), no Alto Paranaíba.

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 16h15, no bairro do Carmo. Os militares foram acionados pelo telefone 190 para atender uma ocorrência envolvendo um homem ferido.

No local, a vítima já recebia atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando queimaduras graves e ferimentos provocados por arma branca.

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Durante os levantamentos, testemunhas informaram que a própria suspeita teria confessado o crime logo após os fatos. Conforme apurado pela polícia, autor e vítima passaram a noite e parte do dia consumindo bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas.

Em determinado momento, os dois entraram em luta corporal dentro da residência. Ainda segundo a PM, a mulher usou uma faca para ferir o homem e, em seguida, jogado álcool sobre ele e ateado fogo utilizando um isqueiro.

A vítima foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro municipal e posteriormente transferida para um hospital em Uberlândia. Segundo os médicos, o homem sofreu queimaduras em aproximadamente 90% do corpo, além de um ferimento na região do pescoço.

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Após rastreamentos, a suspeita foi localizada e presa nas proximidades do Bairro Lagoinha. A mulher foi levada para atendimento médico e, posteriormente, encaminhada à delegacia da Polícia Civil. De acordo com a PM, não havia registros anteriores de violência doméstica envolvendo o casal.

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