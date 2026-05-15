Policial é agredido por mulher durante abordagem em cidade mineira

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fez uma operação na madrugada desta sexta-feira (15/5) que resultou na prisão de cinco pessoas no Bairro Bom Jardim, em Taiobeiras, no Norte de Minas. No decorrer da ação, um policial foi agredido por uma das suspeitas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os militares receberam informações de que um um rapaz de 21 anos havia fugido de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) contra o tráfico de drogas e foram prestar apoio para identificar o paradeiro dele.

A partir de informações encaminhadas à PMMG, os militares localizaram uma casa na Rua Bambuí, no Bairro Bom Jardim, apontada como ponto de armazenamento de drogas e armas. No local, um homem de 22 anos estava na porta do imóvel e tentou fugir, mas foi detido pelos policiais.

Os militares fizeram uma busca no imóvel e identificaram duas suspeitas, uma de 18 e outra de 21 anos. A mais velha estava mais exaltada com a presença dos policiais na casa, discutiu e deu um soco em um dos agentes de segurança. Porções de drogas foram encontradas na casa - pasta base, cocaína e comprimidos de ecstasy e maconha.

Dois outros suspeitos foram presos na residência vizinha ao endereço das jovens. Ambos, com 21 anos, tiveram uma atitude suspeita ao quebrar aparelhos telefônicos após a chegada dos militares, o que chamou atenção dos policiais.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice