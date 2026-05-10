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Grande BH: motorista de aplicativo é achado morto e PM prende 3 suspeitos

Corpo foi encontrado com corte no pescoço às margens da represa Várzea das Flores

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
10/05/2026 22:46

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O corpo de um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi encontrado com um corte no pescoço às margens da Várzea das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
A Polícia Militar conseguiu encontrar os três homens que foram vistos dentro do carro da vítima crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

O corpo de um motorista de aplicativo de 27 anos foi encontrado com um corte no pescoço às margens da Várzea das Flores, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (10/5). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), três suspeitos, de 20, 28 e 39 anos, foram presos.

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Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a PMMG após encontrar um corpo com sinais de violência às margens da Várzea das Flores quando foi pescar com a família. A corporação informou que a vítima apresentava sinais de luta corporal e várias lesões pelo corpo.

Segundo a corporação, circulava nas redes sociais a informação de que a vítima havia desaparecido quando trabalhava como motorista de aplicativo. A Polícia Militar cruzou dados de informação da carteira de habilitação encontrada com a vítima e a identidade do desaparecido e confirmou que eram a mesma pessoa. 

Suspeitos presos

Durante as diligências, a PMMG recebeu a informação de que o veículo da vítima havia sido visto na Via Expressa por volta de 14h deste sábado, com três indivíduos dentro. Em seguida, em nova informação, foi dito que o carro havia sido visto no Bairro Jardim das Alterosas. A guarnição foi até o local e encontrou o carro parado num posto de gasolina abastecendo.

Os policiais abordaram o condutor do veículo, um jovem de 20 anos, e localizaram no porta-objetos do carro um aparelho celular, que mais tarde foi reconhecido pelo namorado da vítima como sendo do motorista de aplicativo. Conforme o boletim de ocorrência, o celular estava com as câmeras tampadas com fita isolante e o WhatsApp estava espelhado no celular do condutor do veículo. O jovem foi preso.

À PMMG, o suspeito alegou que comprou o veículo no Facebook de dois homens. Questionado pelos policiais sobre os dois outros ocupantes que foram vistos dentro do carro, o jovem disse que deixou dois indivíduos no Bairro Dom Bosco minutos antes. A Polícia Militar foi até o local e encontrou os dois homens em frente a uma residência, onde foram abordados e presos.

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Conforme o boletim de ocorrência, os envolvidos são suspeitos de terem cometido outro crime no dia 9 de maio: um roubo em que a vítima foi esfaqueada no abdômen. Segundo a Polícia Militar, uma imagem dos suspeitos foi mostrada à mulher que foi vítima do crime e ela confirmou que os suspeitos teriam sido os autores do roubo. 

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