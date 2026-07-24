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ACIDENTE

MG: mãe morre, e filho fica ferido, em colisão entre carro e caminhão

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão invadiu a contramão, provocando o acidente, na BR-116

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
24/07/2026 12:16 - atualizado em 24/07/2026 12:16

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Carro Citroen é atingido por caminhão que transitava na contramão
Carro é atingido por caminhão que transitava na contramão crédito: Wilson Martins/Diário de Caratinga

Uma mulher de 46 anos viajava de carro com seu filho, de 15, na BR-116, na região de Inhapim, no Vale do Rio Doce, em direção a Caratinga, quando o veículo colidiu frontalmente com um caminhão. A mãe morreu, e o jovem ficou ferido.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão invadiu a contramão, provocando o acidente, no KM 495. O motorista fugiu do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a colisão ocorreu por volta das 7h.

O jovem foi levado com ferimentos para um posto de atendimento, mas não há mais informações sobre seu estado de saúde.

Uma carreta chegou a ser atingida de forma leve pelo caminhão. O condutor não sofreu ferimentos.

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A reportagem procurou a concessionária Ecovias Rio Minas, responsável pelo trecho, para mais informações sobre o atendimento, mas ainda não obteve respostas.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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